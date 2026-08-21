Bất động sản công nghiệp tìm tâm điểm bứt phá mới

Bất động sản công nghiệp tiếp tục là ngôi sao sáng

Trải qua giai đoạn khó khăn 2022-2023 và cả những thách thức hiện tại, bất động sản công nghiệp là phân khúc hiếm hoi luôn duy trì phong độ tăng trưởng.

Nội lực vững chắc từ nhu cầu sản xuất thực tế, dòng tiền thuê dài hạn ổn định và làn sóng FDI bùng nổ là nền tảng để bất động sản công nghiệp Việt Nam duy trì vị thế ngôi sao sáng của thị trường.

Bất động sản công nghiệp là phân khúc hiếm hoi ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp các giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản.

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) đưa ra những con số đầy ấn tượng. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt tới 34,7 tỷ USD, tăng vọt 61% so với cùng kỳ năm trước.

Làn sóng FDI kích hoạt công suất vận hành tại các khu công nghiệp (KCN), tỷ lệ hấp thụ và lấp đầy liên tục xác lập những cột mốc tăng trưởng mới. Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2026 của CBRE ghi nhận, tỉ lệ lấp đầy của thị trường BĐS công nghiệp phía Bắc và phía Nam Việt Nam dao động từ 85-91%, vượt trội so với mức trung bình 65% - 75% của các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Philippines. Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, mặt bằng giá thuê tại các KCN tiếp tục giữ đà tăng ổn định từ 5 - 10% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng tích cực giúp bất động sản công nghiệp duy trì sức hút lớn đối với giới đầu tư. Tuy nhiên, các tâm điểm phát triển lâu đời như Bắc Ninh, Hải Phòng hay Bình Dương hiện gặp áp lực về quỹ đất và giá thuê tăng cao. Điều này tạo đà cho dòng tiền tìm kiếm các vùng đất mới — những khu vực tiệm cận hành lang kinh tế trung tâm, giàu tiềm năng nhờ quỹ đất sạch rộng lớn cùng hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ.

Hưng Yên: Đón đầu cơ hội từ cực tăng trưởng mới

Trong bức tranh mở rộng không gian phát triển Vùng Thủ đô, Hưng Yên đang trỗi dậy như một cực tăng trưởng đối ứng mạnh mẽ, sẵn sàng đón nhận dòng vốn dịch chuyển từ các thủ phủ truyền thống. Vị thế "vùng đệm chiến lược" tiếp giáp trực tiếp Hà Nội giúp vùng đất này thụ hưởng trọn vẹn lực đẩy của trung tâm kinh tế - chính trị lớn nhất miền Bắc.

Thị trường bất động sản công nghiệp Hưng Yên đang tăng tốc mạnh mẽ.

Sức hút của Hưng Yên - điểm sáng đầu tư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ được khẳng định bởi tọa độ vàng ngay điểm giao thoa hai hành lang kinh tế xuyên tâm đắt giá. Trong đó, trục kết nối Hà Nội là mắt xích chiến lược giúp doanh nghiệp tiệm cận thị trường tiêu dùng khổng lồ, dễ dàng hấp thụ nguồn nhân lực chất lượng cao, giới tri thức cùng hệ sinh thái dịch vụ tài chính - kỹ thuật chuyên sâu từ Thủ đô.

Bên cạnh đó, trục kết nối không gian kinh tế biển và thương mại quốc tế là hành lang giao thông huyết mạch nối thẳng Hưng Yên tới chuỗi cảng biển quốc tế và trung tâm logistics Hải Phòng - Quảng Ninh, mở ra năng lực lưu thông hàng hóa và tích hợp sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự cộng hưởng hoàn hảo giữa hai trục kết nối xác lập vị thế mới của Hưng Yên: bến đỗ lý tưởng, đáp ứng trọn vẹn bài toán tối ưu chi phí và vận hành cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại.

MEYINPARK Hưng Yên - Cửa ngõ kết nối của không gian sản xuất mới

Sự vươn mình của Hưng Yên gọi tên những khu công nghiệp thế hệ mới có hệ sinh thái toàn diện. Đó là nơi hạ tầng giao thông, logistics, chuỗi cung ứng, nhà ở chuyên gia/công nhân, dịch vụ doanh nghiệp, tiện ích xã hội và môi trường sống được kết nối đồng bộ. Và MEYINPARK Hưng Yên với quy mô gần 199ha là biểu tượng của sự tiên phong bứt phá này: một Khu công nghiệp công nghệ cao - Hạ tầng sản xuất An toàn - Tối ưu - Hiệu quả.

MEYINPARK Hưng Yên là biểu tượng tiên phong của khu công nghiệp thế hệ mới với hệ sinh thái toàn diện.

Trong cuộc đua công nghiệp, vị trí không chỉ là tọa độ địa lý, mà còn là yếu tố sống còn quyết định tốc độ của dòng chảy logistics và chi phí vận hành của doanh nghiệp. MEYINPARK Hưng Yên định hình sức mạnh cạnh tranh vượt trội nhờ vị trí đắt giá trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Dự án kết nối trực tiếp với mạng lưới hạ tầng giao thông trọng điểm phía Bắc: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hưng Yên - Thái Bình, Quốc lộ 38B, đường tỉnh ĐT.200 và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo quy hoạch.

Nhờ mạng lưới hạ tầng đồng bộ, MEYINPARK thiết lập khả năng kết nối liên vùng vượt trội: chỉ mất 50 phút tới Trung tâm Hà Nội, 1 giờ tới Sân bay Quốc tế Nội Bài và Cảng biển quốc tế Hải Phòng.

Nhờ đó, MEYINPARK Hưng Yên giúp doanh nghiệp rút ngắn tối đa thời gian lưu thông ra cảng biển, sân bay để tối ưu hóa chi phí logistics liên vùng và quốc tế - điều mà các KCN thế hệ cũ đang dần mất đi thế mạnh. Đồng thời, giữ vai trò đầu mối tiếp nhận nguyên liệu và phân phối thành phẩm, dự án giúp các nhà đầu tư chủ động với chuỗi sản xuất, giảm thiểu rủi ro đứt gãy và tạo dựng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Trong bối cảnh quy hoạch vùng Thủ đô đang tái định hình bản đồ công nghiệp, MEYINPARK Hưng Yên trở thành một trong những điểm đến chiến lược, đón đầu xu hướng dịch chuyển sản xuất trong giai đoạn mới.