Phát hiện một rương đầy vàng thỏi trị giá hơn 200 tỷ đồng dưới hầm rượu một tòa nhà đang cải tạo

Ảnh minh họa

Trong quá trình cải tạo một tòa nhà tại Dendermonde, Bỉ, các công nhân xây dựng đã phát hiện một lượng vàng gồm vàng thỏi và tiền xu, được ước tính trị giá khoảng 9 triệu euro. Số tài sản này được cất trong một chiếc rương gắn cố định vào tường tại tầng hầm của tòa nhà.

Phát hiện được thực hiện khi công ty xây dựng De Brand tiến hành cải tạo một cơ sở thuộc CAW Oost-Vlaanderen, tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội tại vùng Đông Flanders. Ngay sau khi phát hiện số vàng, các công nhân đã thông báo cho đơn vị quản lý công trình và cảnh sát.

Theo ông Geert Hillaert, đại diện CAW Oost-Vlaanderen, số tài sản được tìm thấy gồm các thỏi vàng có đánh số và những đồng tiền vàng cổ. Tất cả được cất trong một chiếc rương nằm dưới khu vực hầm rượu.

"Ngạc nhiên và kinh ngạc là những phản ứng đầu tiên", ông Hillaert nói, đồng thời cho biết ông đã trực tiếp chứng kiến phát hiện nhưng chưa có cơ hội kiểm tra chi tiết số vàng.

Cảnh sát sau đó đã thu giữ toàn bộ số vàng và đưa đến một địa điểm an toàn. Văn phòng Công tố Đông Flanders đang tiến hành điều tra để xác định nguồn gốc cũng như chủ sở hữu hợp pháp của số tài sản này.

Một người phát ngôn của cơ quan công tố cho biết hiện chưa rõ số vàng xuất hiện tại địa điểm này bằng cách nào và liệu chúng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hay không. Vì vậy, quyền sở hữu số vàng vẫn chưa được xác định.

Theo thông tin ban đầu từ CAW Oost-Vlaanderen, số vàng có thể liên quan đến một số hoạt động gian lận trước đây và được cất giấu tại tòa nhà. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ những tình tiết này.

Nếu số vàng cuối cùng được xác định thuộc về CAW Oost-Vlaanderen, tổ chức này cho biết sẽ sử dụng nguồn tài sản để mở rộng năng lực hỗ trợ những người vô gia cư và những người đang sống trên đường phố tại vùng Đông Flanders.

"Chúng tôi sẽ tạo thêm năng lực cho nhóm đối tượng mục tiêu của mình trên toàn vùng Đông Flanders", ông Hillaert cho biết, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ nhóm đối tượng này đang rất lớn.

Sau khi thông tin về kho báu được phát hiện lan truyền, hàng chục người đã tìm đến khu vực công trường, một số người với mục đích tìm kiếm vàng, số khác chỉ vì tò mò.

Cảnh sát Dendermonde đã yêu cầu người dân không đến hiện trường. Ông Patrick Feys thuộc lực lượng cảnh sát địa phương cho biết khu vực đã được kiểm tra và không có cơ sở để tiếp tục tìm kiếm vàng.

"Những người tìm vàng hãy tránh xa", ông Feys cảnh báo.

Theo cảnh sát, việc tiếp cận công trường cũng tiềm ẩn nguy hiểm do tòa nhà đang được phá dỡ hoàn toàn. Khu vực hiện có nhiều máy móc xây dựng và các hố đào, khiến việc đi lại không được đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, cuộc điều tra về nguồn gốc và quyền sở hữu số vàng trị giá khoảng 9 triệu euro vẫn đang được tiến hành. Kết quả điều tra sẽ quyết định số tài sản này cuối cùng thuộc về ai và được xử lý như thế nào.