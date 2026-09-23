Mỹ cân nhắc cấm xuất khẩu một hàng hóa quan trọng: ‘Mặt hàng này nên ở lại trong nước với người Mỹ’

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông ủng hộ việc tạm dừng xuất khẩu dầu diesel trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục. Phát biểu với các phóng viên hôm 22/9 trước cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, ông Trump cho biết Mỹ đang sản xuất lượng dầu diesel lớn và ông đã đề nghị các cộng sự xem xét việc hạn chế xuất khẩu mặt hàng này.

"Chúng ta đừng gửi dầu diesel đi nữa. Chúng ta sản xuất rất nhiều dầu diesel", ông Trump nói, đồng thời cho biết ông đã nêu đề xuất này với các quan chức trong chính phủ.

Giá dầu diesel tại Mỹ và châu Âu gần đây tăng mạnh lên mức kỷ lục, trong bối cảnh xung đột tại Iran và Ukraine làm gián đoạn nguồn cung từ một số nhà sản xuất lớn như Nga, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính phủ đang xem xét tính khả thi của việc hạn chế xuất khẩu dầu diesel, cũng như liệu một lệnh cấm toàn phần hay chỉ áp dụng một phần có thể mang lại hiệu quả.

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ từ một số ứng cử viên đảng Cộng hòa đang tham gia các cuộc đua vào Quốc hội. Thượng nghị sĩ Alaska Dan Sullivan, Hạ nghị sĩ Iowa Ashley Hinson và ứng cử viên tại Michigan Mike Rogers đều kêu gọi chính quyền hạn chế xuất khẩu dầu diesel nhằm tăng nguồn cung trong nước.

"Nhiên liệu của Mỹ nên ở lại trong nước với người Mỹ", ông Sullivan nói, đồng thời cho rằng việc tạm dừng xuất khẩu có thể giúp bổ sung nguồn dự trữ trước mùa đông và giảm áp lực chi phí đối với các hộ gia đình.

Giá nhiên liệu và chi phí thực phẩm đang trở thành một trong những mối quan tâm của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Dù nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Trump và một số nghị sĩ Cộng hòa, đề xuất cấm xuất khẩu dầu diesel cũng vấp phải cảnh báo từ các quan chức năng lượng trong chính quyền.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho rằng việc hạn chế xuất khẩu có thể khiến dầu diesel dư thừa tại khu vực Vịnh Mexico, buộc các nhà máy lọc dầu giảm công suất. Điều này có thể kéo theo sự sụt giảm sản lượng xăng và các loại nhiên liệu khác.

"Chúng ta cần nhiều nguồn cung hơn, chứ không phải ít hơn", ông Wright nói.

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cũng cho rằng lệnh cấm khó có khả năng giúp giá dầu giảm đáng kể và có thể khiến các nước xuất khẩu năng lượng áp dụng biện pháp đáp trả. Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung của một số bang Mỹ vốn phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Các doanh nghiệp dầu khí cũng phản đối ý tưởng này. Todd Staples, Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí và Khí đốt Texas (TXOGA), cảnh báo lệnh cấm có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong nước, làm giảm nguồn cung nhiên liệu và khiến các đồng minh của Mỹ phải tìm đến những nguồn cung khác.

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng tác động của lệnh cấm có thể khác nhau giữa các khu vực. Việc hạn chế xuất khẩu có thể tạm thời làm giảm giá dầu diesel tại khu vực Vịnh Mexico do nguồn cung nội địa tăng lên. Tuy nhiên, điều này đồng thời có thể khiến thị trường châu Âu vốn đang thiếu dầu diesel trở nên căng thẳng hơn.