Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công trình 21.860 tỷ, chưa từng có đang được xây dựng tại hòn đảo lớn nhất Việt Nam

| | Thị trường

Công trình có quy mô 16ha này là gì?

Đó là Trung tâm Hội nghị APEC, xây dựng tại Phú Quốc - hòn đảo lớn nhất Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng, Dự án Trung tâm Hội nghị APEC có quy mô hơn 16 ha, tổng vốn 21.860 tỷ đồng, gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà hát đa năng, Công viên APEC cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nơi đây diễn ra các hoạt động chính hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.

Thiết kế tổng thể, trung tâm hội nghị và triển lãm có 3 tầng nổi, một tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ.

Nhà hát đa năng với 6 tầng nổi và một tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ. Bên cạnh đó là công viên APEC cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng, quản lý chất thải...

Cụ thể, Trung tâm hội nghị là không gian ballroom lớn, được thiết kế không có cột giữa với khẩu độ lên tới 81 m. Theo thông tin được công bố, ballroom có diện tích khoảng 11.050 m². Thiết kế tổng thể của công trình lấy cảm hứng từ biển và những đường cong của sóng nước, hướng tới tạo nên một điểm nhấn kiến trúc mới cho Phú Quốc.

Nhà biểu diễn đa năng được thiết kế theo dạng khối tròn, nằm cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm có hình khối vuông.

Công trình đang được gấp rút xây dựng, ảnh: Sun Group.

Không chỉ là công trình phục vụ APEC 2027, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc còn được kỳ vọng trở thành một phần của chiến lược phát triển bền vững trên đảo Ngọc.

Từ không gian xanh, cảnh quan công cộng đến hệ thống hạ tầng đồng bộ, dự án hướng tới sự hài hòa giữa kiến trúc, môi trường và đời sống cộng đồng.

Khi sự kiện quốc tế khép lại, những công trình này được kỳ vọng tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội lâu dài cho Phú Quốc, góp phần định hình diện mạo một đô thị du lịch hiện đại, xanh và có khả năng kết nối quốc tế.

Theo ý tưởng kiến trúc do chủ đầu tư công bố, sự kết hợp này gợi nhắc quan niệm "Trời tròn – Đất vuông" trong văn hóa phương Đông. Khi hoàn thiện, phần mái tiếp tục sử dụng ngôn ngữ tạo hình lấy cảm hứng từ vảy rồng và câu chuyện "Con Rồng cháu Tiên".

Như vậy, biểu tượng của công trình không được tạo ra chỉ bằng quy mô. Những yếu tố văn hóa được đưa vào từ hình khối tổng thể đến các chi tiết kết cấu, tạo nên câu chuyện xuyên suốt cho một nhà hát được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai một sự kiện quốc tế lớn.

Sau khi các công trình hoàn thiện, công viên sẽ trồng cây xanh, thiết kế khu vườn biểu tượng, đại diện cho các quốc gia tham dự hội nghị.

Trong khi đó, việc mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và phát triển các tuyến giao thông kết nối cũng nằm trong nhóm dự án phục vụ APEC 2027. Quy hoạch sân bay Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt năm 2025.

Công trình lấy cảm hứng từ cá đại bàng biển, có khả năng phục vụ chuyến bay chuyên cơ với quy mô 300 hành khách. Nhà ga mới có thiết kế hình chim phượng hoàng, tổng diện tích 1.050 ha. Khi hoàn thành vào năm sau, sân bay Phú Quốc sau mở rộng có công suất phục vụ 20 triệu hành khách mỗi năm.

Theo Minh Khang

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có công trình đưa du khách lên độ cao gần 1.700m giữa Tây Bắc: vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, rút hành trình 4 giờ xuống chỉ còn 15 phút

Việt Nam sắp có công trình đưa du khách lên độ cao gần 1.700m giữa Tây Bắc: vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, rút hành trình 4 giờ xuống chỉ còn 15 phút Nổi bật

Campuchia làm việc chưa từng có: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo bằng tàu chở hàng rời, điểm đến là một đối tác lớn của Việt Nam

Campuchia làm việc chưa từng có: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo bằng tàu chở hàng rời, điểm đến là một đối tác lớn của Việt Nam Nổi bật

Soi trung tâm thử nghiệm xe VinFast tại Việt Nam: Đường thử dài 250 m, đủ hình nộm từ người lớn đến trẻ em, không chỉ thử mỗi xe VinFast

Soi trung tâm thử nghiệm xe VinFast tại Việt Nam: Đường thử dài 250 m, đủ hình nộm từ người lớn đến trẻ em, không chỉ thử mỗi xe VinFast

15:11 , 23/09/2026
Xét xử nhóm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, hối lộ và 'chạy án'

Xét xử nhóm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, hối lộ và 'chạy án'

14:23 , 23/09/2026
iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh liên tục cháy hàng

iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh liên tục cháy hàng

14:05 , 23/09/2026
Góc khuất bánh trung thu: Từ 'bán bia kèm lạc' đến mối lo vệ sinh ATTP

Góc khuất bánh trung thu: Từ 'bán bia kèm lạc' đến mối lo vệ sinh ATTP

14:00 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên