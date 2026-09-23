Công trình 21.860 tỷ, chưa từng có đang được xây dựng tại hòn đảo lớn nhất Việt Nam

Đó là Trung tâm Hội nghị APEC, xây dựng tại Phú Quốc - hòn đảo lớn nhất Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng, Dự án Trung tâm Hội nghị APEC có quy mô hơn 16 ha, tổng vốn 21.860 tỷ đồng, gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà hát đa năng, Công viên APEC cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nơi đây diễn ra các hoạt động chính hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.

Thiết kế tổng thể, trung tâm hội nghị và triển lãm có 3 tầng nổi, một tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ.

Nhà hát đa năng với 6 tầng nổi và một tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ. Bên cạnh đó là công viên APEC cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng, quản lý chất thải...

Cụ thể, Trung tâm hội nghị là không gian ballroom lớn, được thiết kế không có cột giữa với khẩu độ lên tới 81 m. Theo thông tin được công bố, ballroom có diện tích khoảng 11.050 m². Thiết kế tổng thể của công trình lấy cảm hứng từ biển và những đường cong của sóng nước, hướng tới tạo nên một điểm nhấn kiến trúc mới cho Phú Quốc.

Nhà biểu diễn đa năng được thiết kế theo dạng khối tròn, nằm cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm có hình khối vuông.

Công trình đang được gấp rút xây dựng, ảnh: Sun Group.

Không chỉ là công trình phục vụ APEC 2027, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc còn được kỳ vọng trở thành một phần của chiến lược phát triển bền vững trên đảo Ngọc.

Từ không gian xanh, cảnh quan công cộng đến hệ thống hạ tầng đồng bộ, dự án hướng tới sự hài hòa giữa kiến trúc, môi trường và đời sống cộng đồng.

Khi sự kiện quốc tế khép lại, những công trình này được kỳ vọng tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội lâu dài cho Phú Quốc, góp phần định hình diện mạo một đô thị du lịch hiện đại, xanh và có khả năng kết nối quốc tế.

Theo ý tưởng kiến trúc do chủ đầu tư công bố, sự kết hợp này gợi nhắc quan niệm "Trời tròn – Đất vuông" trong văn hóa phương Đông. Khi hoàn thiện, phần mái tiếp tục sử dụng ngôn ngữ tạo hình lấy cảm hứng từ vảy rồng và câu chuyện "Con Rồng cháu Tiên".

Như vậy, biểu tượng của công trình không được tạo ra chỉ bằng quy mô. Những yếu tố văn hóa được đưa vào từ hình khối tổng thể đến các chi tiết kết cấu, tạo nên câu chuyện xuyên suốt cho một nhà hát được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai một sự kiện quốc tế lớn.

Sau khi các công trình hoàn thiện, công viên sẽ trồng cây xanh, thiết kế khu vườn biểu tượng, đại diện cho các quốc gia tham dự hội nghị.

Trong khi đó, việc mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và phát triển các tuyến giao thông kết nối cũng nằm trong nhóm dự án phục vụ APEC 2027. Quy hoạch sân bay Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt năm 2025.

Công trình lấy cảm hứng từ cá đại bàng biển, có khả năng phục vụ chuyến bay chuyên cơ với quy mô 300 hành khách. Nhà ga mới có thiết kế hình chim phượng hoàng, tổng diện tích 1.050 ha. Khi hoàn thành vào năm sau, sân bay Phú Quốc sau mở rộng có công suất phục vụ 20 triệu hành khách mỗi năm.