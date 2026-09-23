Bắt tay Trung Quốc mơ 'đổi đời' ngành công nghiệp hot nhất lúc này, quốc gia hàng xóm giờ mới vỡ lẽ: 'Tốt nhất là tự làm'

Ấn Độ được cho là đủ sức tự chủ sản xuất công nghệ pin LFP nhưng gặp sức ép về thời gian bởi rất có thể khi họ đủ sức sản xuất, thế giới đã chuyển sang các công nghệ tiên tiến hơn.

Việc Bắc Kinh ngần ngại chia sẻ các công nghệ tiên tiến đang buộc các tập đoàn Ấn Độ như Amara Raja và JSW phải điều chỉnh tham vọng về sản xuất pin, giáng một đòn vào kế hoạch thúc đẩy sản xuất trong nước của New Delhi nhằm hỗ trợ các mục tiêu năng lượng sạch.

JSW – tập đoàn có hoạt động kinh doanh cốt lõi là thép nhưng đang mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực năng lượng và di chuyển – tháng trước cho biết họ đã tạm hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất pin lithium-sắt-phốt phát (LFP) công suất 50 gigawatt-giờ tại bang Odisha (miền đông Ấn Độ) do không tìm được đối tác công nghệ, trong bối cảnh Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ bí quyết kỹ thuật của mình.

Trong khi đó, Amara Raja – một trong những nhà sản xuất pin axit-chì lớn nhất Ấn Độ – đã quyết định tự triển khai sau khi thỏa thuận chuyển giao công nghệ pin LFP với công ty Gotion của Trung Quốc đổ bể. Thay vì tập trung vào xe điện như dự định ban đầu, công ty sẽ bắt đầu với các loại pin có tính chuẩn hóa cao thường dùng cho hệ thống lưu trữ năng lượng.

Ông Vikramadithya Gourineni, CEO của Amara Raja Energy and Mobility, chia sẻ với Nikkei Asia rằng công ty lẽ ra đã có thể hưởng lợi từ các thỏa thuận cung ứng pin giữa Gotion và các nhà sản xuất ô tô. Các hãng xe thường rất e ngại việc chấp nhận nhà cung cấp mới, bởi những linh kiện quan trọng như vậy chỉ được đưa vào sử dụng sau quá trình thử nghiệm kỹ lưỡng có thể kéo dài nhiều năm.

"Mục tiêu của chúng tôi là chiếm lĩnh thị phần lớn nhất trong thời gian ngắn nhất có thể. Khi có quan hệ đối tác [như với Gotion], chúng tôi có thể tiếp cận ngay thị trường đó nhờ vào uy tín sẵn có – họ đã có các loại pin đang được sử dụng trên các nền tảng xe," ông Gourineni nói.

"Khi điều đó không thành hiện thực, chúng tôi phải thay đổi trình tự thâm nhập thị trường, ưu tiên các phân khúc dễ tiếp cận hơn. Do đó, mảng lưu trữ năng lượng cố định trở nên hấp dẫn đối với chúng tôi, mặc dù chúng tôi tin rằng lĩnh vực di chuyển cá nhân sẽ là động lực thúc đẩy nhu cầu lớn nhất đối với pin LFP."

Các chuyên gia nhận định, mặc dù Ấn Độ có thành tích khá khiêm tốn trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) – với mức chi tiêu chỉ khoảng 0,7% GDP, so với con số xấp xỉ 5% của Hàn Quốc, 2,5% của Trung Quốc và khoảng 3,5% của Mỹ – nhưng các công ty Ấn Độ vẫn có khả năng tự sản xuất các cell pin từ đầu mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, yếu tố thời gian là vô cùng quan trọng trong bối cảnh công nghệ đang tiến bộ nhanh chóng; sự phát triển này có thể thúc đẩy người mua chuyển hướng sang các công nghệ mới hơn như pin natri-ion và pin thể rắn.

Ông Vikramadithya Gourineni, CEO của Amara Raja Energy and Mobility cho biết DN trước mắt sẽ tập trung sản xuất pin cho các hệ thống lưu trữ năng lượng, thay vì sản phẩm dành cho xe điện.

"Họ cần phải xây dựng được năng lực chuyên môn ngay khi công nghệ này vẫn còn phù hợp với thị trường; nếu không, thế giới sẽ tiến về phía trước và chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau," ông Sameer Patil, Giám đốc Trung tâm An ninh, Chiến lược và Công nghệ thuộc tổ chức tư vấn Observer Research Foundation, cho biết.

Các công ty Ấn Độ khác được cho là đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ sản xuất cell pin từ Trung Quốc bao gồm Reliance Industries của tỷ phú Mukesh Ambani và Agratas thuộc Tập đoàn Tata.

Trong khi Amara Raja vẫn tiếp tục nhập khẩu thiết bị và nguyên liệu thô từ Trung Quốc, ông Gourineni cho biết hệ sinh thái vật liệu tại Ấn Độ đang mở rộng nhanh chóng khi các tập đoàn lớn tham gia vào lĩnh vực này. Điều này hứa hẹn mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất pin (cell pin) nội địa, mặc dù các công ty cung ứng vật liệu hiện vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đủ khách hàng trong nước.

"Tôi cho rằng sự hợp tác thực chất giữa Ấn Độ và Trung Quốc là điều cần thiết," ông Gourineni nhận định. "Tuy nhiên, trong thời gian đó, chúng tôi cần đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để đảm bảo xây dựng được năng lực độc lập về công nghệ sản xuất pin.

"Xét về khía cạnh này, rõ ràng đang có một động lực thúc đẩy nội địa hóa nguồn vật liệu mạnh mẽ hơn nhiều so với những năm gần đây".

Theo Nikkei