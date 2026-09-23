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Khoan thăm dò xuống đáy biển, phát hiện một cột khí dày 10m, trữ lượng lên đến 15 triệu thùng dầu tương đương

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Hoạt động khoan được thực hiện bằng giàn khoan bán chìm Scarabeo 8 của Saipem.

Khoan thăm dò xuống đáy biển bằng giàn khoan bán chìm, phát hiện cột khí dày 10m, trữ lượng lên đến 15 triệu thùng dầu tương đương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Aker BP vừa công bố phát hiện khí đốt tại khu vực thăm dò Alpehumle ở Biển Bắc, cách mỏ Duva khoảng 25 km về phía Bắc. Hoạt động khoan được thực hiện bằng giàn khoan bán chìm Scarabeo 8 của Saipem.

Đây là giếng thăm dò đầu tiên được khoan trong giấy phép khai thác 1153, được cấp bởi chương trình APA 2021. Giếng 36/4-2 đã phát hiện một cột khí dày khoảng 10 m trong tầng Agat. Theo kết quả ban đầu, tầng chứa chủ yếu là đá sa thạch có chất lượng tốt, với đặc tính phù hợp để chứa hydrocarbon.

Sau khi hoàn tất giếng thăm dò chính, Aker BP cùng các đối tác đã khoan giếng nhánh 36/4-2 A nhằm xác định phạm vi phát hiện và kiểm chứng sự tiếp xúc giữa hydrocarbon với nước. Giếng nhánh gặp khoảng 4 m đá sa thạch có chất lượng chứa hydrocarbon tương tự, tuy nhiên kết quả cũng cho thấy tầng chứa này có khả năng chứa nước.

Các ước tính ban đầu cho thấy quy mô tài nguyên có thể thu hồi của phát hiện Alpehumle nằm trong khoảng 0,15-2,4 triệu m³ dầu tương đương tiêu chuẩn (Sm³ oe), tương ứng khoảng 1-15 triệu thùng dầu tương đương.

Aker BP hiện là nhà điều hành giấy phép với 40% quyền lợi. Các đối tác gồm Inpex Idemitsu Norge với 30%, OKEA 20% và Harbour Energy Norge 10%.

Các bên tham gia giấy phép sẽ tiếp tục đánh giá dữ liệu thu được từ quá trình khoan để xác định quy mô và tiềm năng thương mại của phát hiện. Kết quả này cũng sẽ được sử dụng để xem xét khả năng khoan thêm nhằm xác định phạm vi của cấu tạo địa chất và tìm kiếm các nguồn tài nguyên bổ sung trong khu vực.

Hoạt động khoan được thực hiện bằng Scarabeo 8, giàn khoan bán chìm thế hệ thứ sáu do Saipem vận hành. Giàn được thiết kế để hoạt động trong điều kiện ngoài khơi khắc nghiệt, trang bị hệ thống định vị động (DP) cùng hệ thống neo đậu phục vụ các chiến dịch khoan tại vùng biển sâu.

Scarabeo 8 từng được sử dụng trong nhiều chiến dịch thăm dò và khai thác của các doanh nghiệp dầu khí trên thềm lục địa Na Uy, trong đó có khu vực Biển Barents.

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Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

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