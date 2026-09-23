Theo CNBC, Tesla đang chuẩn bị những bước đầu tiên để có thể gia nhập thị trường Việt Nam, trong bối cảnh xe điện phát triển nhanh và VinFast đã xây dựng được vị thế đáng kể tại thị trường nội địa.

Cụ thể, Tesla đã thành lập Công ty TNHH Tesla Motors Vietnam trong tháng 9. Động thái này mở đường cho khả năng nhà sản xuất ô tô điện Mỹ mở rộng hoạt động tại Việt Nam, dù thời điểm chính thức bán xe và kế hoạch kinh doanh cụ thể chưa được công bố.

Việt Nam hiện là thị trường xe điện lớn nhất Đông Nam Á. Theo dữ liệu được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố vào tháng 5, doanh số xe điện tại Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2025, đưa tỷ trọng xe điện lên gần 40% tổng doanh số ô tô mới.

Thị trường này đồng thời đã hình thành một doanh nghiệp nội địa có quy mô lớn là VinFast. Theo nghiên cứu của HSC được dẫn trong bài, VinFast chiếm khoảng 92% thị phần xe điện tại Việt Nam.

Lợi thế của VinFast không chỉ nằm ở doanh số xe. Chuyên gia phân tích ô tô cấp cao tại BMI thuộc Fitch Solutions - Koketso Tsoai nhận định, VinFast có một số lợi thế đáng kể tại thị trường trong nước, gồm nhận diện thương hiệu, hệ sinh thái người tiêu dùng của Vingroup và sự hiện diện thông qua mạng lưới taxi điện liên kết.

Hệ thống trạm sạc và dịch vụ hậu mãi cũng giúp VinFast tiếp cận người dùng trên phạm vi rộng hơn, đồng thời giảm bớt những lo ngại liên quan đến việc sở hữu xe điện.

“Tesla sẽ khó cạnh tranh với VinFast tại Việt Nam vì VinFast có những lợi thế vượt xa khả năng cung cấp sản phẩm”, ông Tsoai nhận định.

Cạnh tranh với VinFast sẽ là khó khăn lớn với Tesla.

Một yếu tố khác được các nhà phân tích đề cập là hạ tầng sạc. Theo Supparoek Sawangwong, nhà phân tích ASEAN tại Mobility Global, VinFast đang sở hữu mạng lưới hạ tầng sạc dành cho xe điện số 1 tại Việt Nam, với hơn 150.000 cổng sạc. Theo ông, đây cũng là một trong những thách thức mà các hãng xe điện khác, trong đó có BYD phải đối mặt tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, nếu gia nhập Việt Nam, Tesla sẽ phải xây dựng hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi, đồng thời tạo dựng niềm tin của khách hàng đối với khả năng sạc xe. Theo ông Tsoai, đây là những vấn đề đáng chú ý trong một thị trường mà người mua vẫn quan tâm nhiều đến giá bán và tính thực tiễn của phương tiện.

Dù vậy, tốc độ tăng trưởng của thị trường vẫn tạo ra dư địa cho Tesla. Theo Peter Richardson, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, doanh số xe điện tại Việt Nam tăng 89% so với cùng kỳ năm trước trong quý II/2026.

Tesla cũng có lợi thế riêng về thương hiệu và công nghệ. Ông Richardson cho rằng thương hiệu toàn cầu, công nghệ và phần mềm của Tesla có thể thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm các mẫu xe điện cao cấp.

Thu nhập tại Việt Nam cũng đang tăng. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm 2025, trong khi GDP bình quân đầu người đạt 5.066 USD.

Tuy nhiên, phần lớn đà tăng trưởng của thị trường xe điện đang diễn ra trong bối cảnh VinFast đã mở rộng đáng kể thị phần. Theo báo cáo của doanh nghiệp, thị phần của VinFast trên thị trường xe du lịch Việt Nam ước đạt 36% trong năm 2025, tăng từ khoảng 22% một năm trước đó.

5/10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 8 đến từ thương hiệu VinFast.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, VinFast cho biết đã bán hơn 154.000 xe tại Việt Nam và duy trì vị trí hãng xe bán chạy nhất cả nước trong 24 tháng liên tiếp. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu quý I đạt 23,11 nghìn tỷ đồng, tương đương 920,7 triệu USD, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khoản lỗ ròng trong cùng kỳ cũng tăng 59%, lên 1,12 tỷ USD.

Quy mô thị trường và hệ sinh thái hiện có của VinFast vì vậy sẽ là những yếu tố Tesla phải tính đến nếu chính thức kinh doanh tại Việt Nam. Theo các nhà phân tích, Tesla sẽ có nhiều khả năng tiếp cận nhóm khách hàng cao cấp thay vì cạnh tranh ngay trên toàn bộ thị trường.

Model 3 và Model Y được cả ba nhà phân tích đánh giá là những mẫu xe có khả năng phù hợp với thị trường Việt Nam. Model 3 là sedan có giá thấp nhất trong danh mục của Tesla, trong khi Model Y thuộc nhóm SUV crossover.

Theo Richardson, Tesla có thể hướng Model 3 và Model Y tới nhóm khách hàng yêu thích công nghệ trong giai đoạn đầu. Việc đặt nhà máy tại Thượng Hải cũng có thể tạo điều kiện cho hãng chủ động hơn về nguồn cung trong khu vực. Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng mở rộng lâu dài vẫn phụ thuộc vào mức giá và mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu tại Việt Nam.

Ông Sawangwong nhận định Tesla và VinFast trong giai đoạn đầu có thể trở thành những thương hiệu được người tiêu dùng đặt lên bàn cân so sánh, thay vì cạnh tranh hoàn toàn trực tiếp ở cùng một nhóm khách hàng.

Theo ông, hình ảnh Tesla gắn với một thương hiệu xe điện có tính thời trang và đổi mới có thể thu hút nhóm khách hàng Việt Nam coi trọng yếu tố công nghệ và vị thế xã hội. Model 3 có thể hướng tới phân khúc cao cấp đại chúng, trong khi Model Y có khả năng trở thành mẫu xe chủ lực trong nhóm khách hàng cao cấp ưa chuộng SUV điện.

Tesla cũng chưa công bố thời điểm chính thức gia nhập thị trường Việt Nam.