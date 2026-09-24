Khối thép hàng nghìn tấn đổ sập hoàn toàn từ độ cao hàng chục mét, nhưng công trình “ngốn” 60.000 tấn thép, gấp 8 lần tháp Eiffel vẫn thành công về đích và lập kỷ lục thế giới

Bắc qua sông St. Lawrence tại Canada, cầu Québec là một trong những công trình đặc biệt của lịch sử kỹ thuật cầu đường thế giới. Hơn một thế kỷ sau khi hoàn thành, cầu Québec vẫn là cầu đúc hẫng có nhịp cầu dài nhất thế giới.

Cầu Québec được xây dựng để kết nối thành phố Québec với Lévis qua sông St. Lawrence. Công trình được thiết kế theo dạng cầu cantilever với khoảng cách giữa hai trụ chính lên tới 549 m - một quy mô đặc biệt lớn vào thời điểm xây dựng.

Để hoàn thành cây cầu dài 987m, khoảng 60.000 tấn thép đã được sử dụng. Tuy nhiên, trước khi về đích, công trình đã hai lần đổ sập trong quá trình xây dựng.

Ngày 29/8/1907, khi công trình đang thi công, nhịp phía nam và một phần đoạn giữa của cây cầu đã sụp đổ xuống sông. Sau tai nạn, Chính phủ Canada thành lập Ủy ban Hoàng gia để điều tra. Kết quả cho thấy những sai sót trong thiết kế là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố. Dự án sau đó được thiết kế lại dưới sự giám sát của một hội đồng kỹ sư mới.

Đến năm 1913, công trình được xây dựng trở lại. Thiết kế mới sử dụng thép hợp kim nickel nhằm tăng khả năng chịu lực, đồng thời áp dụng hệ giàn K - một giải pháp kết cấu mới vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, ngày 11/9/1916, dự án tiếp tục gặp sự cố trong lúc thi công, khiến nhịp cầu giữa lại rơi xuống sông

Do lỗi thiết kế, tính sai tải trọng, khiến cầu Québec bị sập.

Sau lần sập thứ hai, dự án vẫn tiếp tục. Tháng 9/1917, nhịp mới được đưa ra giữa sông và nâng lên vị trí lắp đặt. Ngày 20/9/1917, việc kết nối nhịp trung tâm hoàn tất. Chưa đầy một tháng sau, chuyến tàu đầu tiên đã chạy thử qua cầu. Công trình chính thức được khánh thành vào năm 1919.

Quy mô của Québec Bridge cũng đặc biệt lớn. Cầu dài khoảng 987 m, cao khoảng 95 m, trong đó khoảng cách giữa hai trụ chính đạt 549 m. Riêng nhịp trung tâm dài 195 m và nặng khoảng 5.000 tấn.

Khoảng 60.000 tấn thép được sử dụng để xây dựng công trình, tương đương khoảng 8 lần lượng thép của tháp Eiffel.

Cây cầu trước đây từng giữ kỷ lục là cây cầu có nhịp dài nhất thế giới, hơn tất cả các loại cầu trên thế giới cho đến khi bị cây cầu Ambassador vượt qua vào năm 1929. Công trình cũng được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia Canada vào năm 1996.