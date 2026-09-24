Việt Nam sở hữu cây cầu dây văng có nhịp chính 300m, tĩnh không thông thuyền cao chưa từng có trong lịch sử sắp đưa vào sử dụng

Cầu Phước Khánh, bắc qua sông Lòng Tàu, nối liền xã Bình Khánh (TPHCM) và xã Nhơn Trạch (Đồng Nai), là một phần của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Hiện tại, khoảng hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc liên tục tại công trường, đảm bảo tiến độ thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 9 theo kế hoạch.

Mặc dù phần lớn tuyến cao tốc đã hoàn thành sau nhiều năm triển khai, việc thiếu kết nối tại khu vực cầu Phước Khánh đã khiến một đoạn tuyến chưa thể khai thác đồng bộ. Do đó, tiến độ hoàn thành cây cầu này được xem là yếu tố then chốt để tháo gỡ "điểm nghẽn" này.

Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, nối liền xã Bình Khánh (TPHCM) với xã Đại Phước (Đồng Nai). Công trình thuộc gói thầu J3-1 do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư – một trong hai gói thầu cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, bên cạnh gói XL-NG51. Cầu có tổng chiều dài 3.186 m, rộng gần 22 m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Điểm nhấn kỹ thuật của công trình là nhịp chính dài 300 m cùng tĩnh không thông thuyền 55 m, cao nhất Việt Nam hiện nay.

Gói thầu này được khởi công từ năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, sau nhiều năm đình trệ, đến nay công trình mới gần hoàn thành.

Các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút triển khai bao gồm hoàn thiện khe co giãn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hoàn thiện mặt cầu và thảm bê tông nhựa.

Song song với đường dẫn lên cầu Phước Khánh, dự án xây dựng nút giao Rừng Sác cũng đang được triển khai nhằm tạo lối kết nối với trung tâm TPHCM khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến.

Cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đang dần hoàn thiện, chuẩn bị thông xe vào cuối tháng 9, kết nối miền Tây với TPHCM và Đồng Nai.