Tăng tốc thi công dự án Vành đai 3

Ban Quản lý Đầu tư - Hạ tầng xã Phúc Thịnh cũng cho biết, cùng với việc tăng nguồn lực tại công trường, công tác điều hành cũng được siết chặt, sản lượng thi công sẽ được kiểm soát theo từng ngày. Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời nhận diện và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Ảnh: Thanh Hà