Một phân khúc BĐS đang trở thành “cuộc đua mới” của Wyndham, Radisson, Four Seasons và các thương hiệu khách sạn toàn cầu, 187 dự án chuẩn bị gia nhập thị trường

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Radisson có một dự án đã hoàn thành và 13 dự án đang được lên kế hoạch phát triển.

Các tập đoàn khách sạn toàn cầu mở rộng danh mục bất động sản hàng hiệu

Theo báo cáo Savills Branded Residences Asia Pacific 2026, châu Á - Thái Bình Dương dự kiến có thêm 187 dự án bất động sản hàng hiệu được hoàn thành đến năm 2032, tương đương mức tăng trưởng 97%.

Trong khi Four Seasons và Aman tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu, nhiều tập đoàn khách sạn quốc tế khác đang gia tăng sự hiện diện trên thị trường.

Wyndham hiện có một dự án bất động sản hàng hiệu đã hoàn thành tại châu Á - Thái Bình Dương và 15 dự án trong nguồn cung tương lai. Tương tự, Radisson có một dự án đã hoàn thành và 13 dự án đang được lên kế hoạch phát triển.

Bảng xếp hạng thương hiệu khách sạn (Nguồn: Savills Branded Residences APAC 2026)

Accor cũng đang mở rộng danh mục dự án, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương trong chiến lược phát triển toàn cầu. Trong khi đó, Banyan Group duy trì vị thế dẫn đầu ở cấp tập đoàn nhờ danh mục thương hiệu khách sạn và phong cách sống đa dạng.

Những diễn biến này cho thấy thị trường bất động sản hàng hiệu đang thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn khách sạn, mở rộng phạm vi cạnh tranh ra ngoài những thương hiệu xa xỉ lâu đời.

Cạnh tranh mở rộng ra ngoài phân khúc xa xỉ

Sự mở rộng của các tập đoàn khách sạn diễn ra song song với thay đổi trong cơ cấu sản phẩm bất động sản hàng hiệu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Các dự án thuộc phân khúc xa xỉ (luxury) chiếm 48% nguồn cung tương lai, trong khi phân khúc cao cấp (upscale) chiếm 23%. Các thương hiệu thuộc phân khúc cận xa xỉ (upper upscale) và một số thương hiệu trung cấp (midscale) cũng đang gia tăng tỷ trọng. Điều này đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành thị trường bất động sản hàng hiệu đa dạng nhất thế giới xét theo phân hạng thương hiệu khách sạn.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu người mua và bài toán phát triển dự án. Khi tài sản của nhóm khách hàng nội địa gia tăng, các chủ đầu tư có thêm cơ hội phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu về chất lượng, dịch vụ và giá trị thương hiệu ở nhiều mức giá khác nhau.

Đối với các tập đoàn khách sạn, đây là cơ hội mở rộng danh mục bất động sản hàng hiệu sang nhiều phân khúc, thay vì chỉ tập trung vào nhóm khách hàng siêu giàu.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhận định: “Sự mở rộng của bất động sản hàng hiệu tại châu Á - Thái Bình Dương đang tạo ra cơ hội cho nhiều đơn vị vận hành khách sạn hơn. Khi thị trường trở nên đa dạng, các chủ đầu tư có thêm lựa chọn trong việc tìm kiếm đối tác thương hiệu, tuy nhiên quyết định này cần vượt ra ngoài yếu tố nhận diện thương hiệu quốc tế.

Tại Việt Nam, mối quan hệ hợp tác phù hợp cần phản ánh đúng nhóm khách hàng mục tiêu, định vị và mục tiêu dài hạn của dự án. Tiêu chuẩn dịch vụ và năng lực vận hành của thương hiệu cũng quan trọng không kém khả năng hỗ trợ định vị thị trường cho dự án.”

Thương hiệu khách sạn châu Á gia tăng lợi thế cạnh tranh

Bên cạnh các tập đoàn quốc tế, những thương hiệu khách sạn có nguồn gốc châu Á cũng đang duy trì vị thế đáng kể trên thị trường.

Năm trong số mười thương hiệu khách sạn dẫn đầu khu vực có nguồn gốc từ châu Á. Sự am hiểu thị hiếu địa phương, mức độ quen thuộc với khách hàng và uy tín thương hiệu là những lợi thế khi nhu cầu từ người mua nội địa ngày càng gia tăng.

Banyan Group, tập đoàn được thành lập tại Singapore, là một ví dụ điển hình với danh mục thương hiệu khách sạn và phong cách sống phục vụ nhiều phân khúc khách hàng.

Sự hiện diện của cả thương hiệu quốc tế và thương hiệu khu vực mang đến cho chủ đầu tư nhiều lựa chọn đối tác, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh đa dạng hơn về định vị sản phẩm và mô hình dịch vụ.

Mô hình tích hợp mở ra cơ hội hợp tác mới

Cùng với sự thay đổi về thương hiệu, mô hình phát triển bất động sản hàng hiệu tại châu Á - Thái Bình Dương cũng đang dịch chuyển. Các dự án nghỉ dưỡng chiếm 65% nguồn cung tương lai, so với 50% trong số các dự án đã hoàn thành. Trong khi đó, tỷ trọng dự án phát triển độc lập giảm từ 30% xuống còn 16%.

Các chủ đầu tư ngày càng ưu tiên mô hình kết hợp khách sạn và nhà ở, cho phép chia sẻ tiện ích, dịch vụ và nguồn lực quản lý vận hành. Mô hình này giúp tối ưu hiệu quả hoạt động, đồng thời mang đến trải nghiệm sống toàn diện hơn cho cư dân.

Theo Savills, mức chênh lệch giá trung bình của bất động sản hàng hiệu so với sản phẩm không gắn thương hiệu tương đương tại châu Á - Thái Bình Dương đã tăng từ 23% lên 29% trong 12 tháng qua, tiến gần hơn đến mức trung bình toàn cầu là 33%.

Tuy nhiên, khả năng đạt được mức giá cao hơn còn phụ thuộc vào vị trí, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và năng lực quản lý vận hành. Đây cũng là những yếu tố chủ đầu tư cần cân nhắc khi lựa chọn thương hiệu hợp tác.

Năng lực vận hành trở thành yếu tố cạnh tranh dài hạn

Với 187 dự án dự kiến gia nhập thị trường đến năm 2032, các tập đoàn khách sạn sẽ có thêm cơ hội mở rộng hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương và tiếp cận những nhóm khách hàng mới.

Đối với chủ đầu tư, sự đa dạng của các thương hiệu tạo điều kiện lựa chọn đối tác phù hợp với định vị, quy mô và chiến lược phát triển của từng dự án.

Trong giai đoạn tiếp theo, tên tuổi thương hiệu vẫn có vai trò quan trọng, nhưng chất lượng dịch vụ, khả năng đáp ứng nhu cầu người mua và năng lực duy trì tiêu chuẩn vận hành dài hạn sẽ là những yếu tố cần được chú trọng trong quan hệ hợp tác giữa chủ đầu tư và các tập đoàn khách sạn.