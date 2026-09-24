Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây dựng hơn 4.200 căn nhà liền kề, biệt thự và hàng loạt chung cư cao 31 tầng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD tại tỉnh vừa lên thành phố

Tập đoàn Vingroup, đại diện Liên danh nhà đầu tư vừa khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, tên thương mại là Vinhomes King Park.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (khu 1) có diện tích 269ha, vốn đầu tư 41.000 tỷ đồng.

Khu đất thực hiện dự án có ranh giới: phía Bắc và phía Tây giáp sông Cầu và đất nông nghiệp; phía Đông Nam và phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp.

Theo quy hoạch, đây là khu đô thị mới với quy mô dân số khoảng 33.000 người. Cơ cấu sử dụng đất dành khoảng 50 ha phát triển nhà ở và 2,9 ha đất hỗn hợp.

Dự án được chia thành 3 phân khu.

Khu A1: gồm 1.556 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng (mật độ xây dựng không quá 95%) và 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng (mật độ không quá 35%).

Khu A2: gồm 2.217 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng (mật độ không quá 94%), 352 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng (mật độ không quá 78%) và 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng (mật độ 43%).

Khu A3: gồm 97 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng (mật độ không quá 84%) và 2 lô đất hỗn hợp phát triển công trình dịch vụ cao tối đa 30 tầng (mật độ 43%).

Như vậy, riêng sản phẩm thấp tầng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 4.222 căn liền kề và biệt thự. Ngoài nhà ở, khu đô thị còn bố trí hệ thống thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và các công trình công cộng phục vụ cư dân.

Ngoài chức năng ở, các khu A1 và A2 sẽ được bổ sung hệ thống công trình thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, y tế và giáo dục.

Theo Vingroup, giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư kéo dài khoảng 1 năm kể từ thời điểm lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian triển khai xây dựng dự kiến 6 năm kể từ khi được bàn giao đất.