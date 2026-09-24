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Lời khuyên cho các gia đình có sân lát bằng gạch đỏ

| | Bất động sản

Gạch đỏ là loại vật liệu lát sân phổ biến, nhưng các gia đình có sân lát gạch đỏ lại cần chú ý những điểm sau.

Sân lát bằng gạch đỏ (gạch tàu, gạch gốm) là hình ảnh đã rất quen thuộc với chúng ta, mang lại vẻ đẹp mộc mạc, truyền thống và rất mát mẻ cho ngôi nhà. Tuy nhiên, loại gạch này có độ hút nước cao, dễ bị phai màu và bám rêu mốc và trở nên trơn trượt nếu không được chăm sóc đúng cách.

Dưới đây là các lời khuyên hữu ích mà bạn có thể tham khảo và thực hiện giúp gia đình bạn giữ cho sân gạch đỏ luôn bền màu, sạch sẽ và an toàn hơn cho các thành viên, đặc biệt là đối với các gia đình đã lát sân bằng gạch đỏ được nhiều năm .

1. Xử lý triệt để rêu mốc bám trên gạch đỏ để giảm nguy cơ gây trơn trượt

Vào mùa mưa, gạch đỏ rất dễ mọc rêu, gây nguy hiểm cho người sử dụng, đặc biệt là những người già và trẻ nhỏ. Do đó, về mặt vệ sinh định kỳ, bạn nên dùng vòi xịt áp lực cao (máy rửa xe) để thổi bay rêu mốc bám sâu trong kẽ gạch mà không cần dùng hóa chất.

Lời khuyên cho các gia đình có sân lát bằng gạch đỏ - Ảnh 1.

Dùng vòi xịt áp lực cao để thổi bay rêu mốc. (Ảnh: gachvitto.com.vn)

Bạn cũng có thể áp dụng mẹo dân gian bằng cách rắc một lớp vôi bột lên sân vào buổi tối khi sân còn ẩm, để qua đêm rồi dội sạch vào sáng hôm sau để diệt tận gốc bào tử rêu.

Đối với hóa chất chuyên dụng, hãy sử dụng các dung dịch tẩy rêu thực vật nếu rêu bám quá dày, đồng thời tránh dùng nước tẩy javel quá đậm đặc thường xuyên vì có thể làm bào mòn bề mặt gạch.

2. Mẹo làm sạch các vết bẩn cứng đầu

Do gạch đỏ có độ nhám và lỗ khí nhỏ, các vết bẩn rất dễ bám sâu vào bên trong. Đối với vết dầu mỡ từ xe cộ hoặc tiệc tùng, bạn hãy rắc ngay tro bếp hoặc bột mì, baking soda lên để hút hết dầu, sau đó dùng bàn chải chà lại với nước rửa chén.

Nếu sân bị dính vết sơn hoặc kẹo cao su, hãy dùng xăng thơm (axeton) nhỏ lên vết bẩn, đợi vài phút cho dung dịch hòa tan rồi lau sạch. Riêng với vết ố vàng do nước mưa hoặc sắt, hãy dùng dung dịch axit chanh (citric acid) hoặc giấm đặc chà nhẹ, tránh dùng axit quá mạnh làm cháy bề mặt gạch.

3. Bảo vệ bề mặt và chống thấm cho sân

Để sân gạch đỏ luôn giữ được màu đỏ tươi nguyên bản và không bị thấm nước, bạn cần có biện pháp bảo vệ bề mặt lâu dài. Bạn nên sử dụng chất phủ chống thấm (Sealer) bằng cách quét một lớp dung dịch chuyên dụng cho gạch gốm/đất nung sau khi lát sân hoặc sau khi tổng vệ sinh sạch sẽ, giúp tạo ra một lớp màng ngăn nước mưa và dầu mỡ thấm vào gạch, giảm 90% nguy cơ mọc rêu.

Lời khuyên cho các gia đình có sân lát bằng gạch đỏ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Ngoài ra, hãy hạn chế kéo lê vật nặng vì gạch đỏ rất dễ bị trầy xước hoặc mẻ cạnh; khi di chuyển chậu cây hay bàn ghế, bạn nên nhấc cao hoặc lót vải dày phía dưới để bảo vệ bề mặt gạch.

4. Thiết kế hệ thống thoát nước thông minh, ngăn úng nước

Gạch đỏ "sợ" nhất là nước đọng lâu ngày nên việc thiết kế lối thoát nước là vô cùng quan trọng, đảm bảo cho bề mặt sân luôn khô ráo, tránh trơn trượt.

Bạn cần đảm bảo sân luôn có độ dốc tối thiểu từ 1% - 2% hướng về phía cống thoát nước để nước không bị ứ đọng sau mưa. Đồng thời, gia đình cũng nên thường xuyên khơi thông các khe, rãnh thoát nước quanh sân, không được để lá cây bít kín dòng chảy sau các trận mưa lớn.

Việc làm này không chỉ giúp cho hoạt động trên sân trở nên an toàn hơn, tránh các vụ trượt ngã mà còn giúp cho môi trường sạch sẽ, tránh sự sinh sôi các loại muỗi, dĩn, chuột bọ, rắn rết, bảo vệ gia chủ khỏi các nguy cơ khác.

5. Sắp xếp chậu cây cảnh hợp lý

Nhiều gia đình có thói quen để chậu cây trực tiếp lên sân gạch đỏ, lòng chậu ẩm ướt lâu ngày sẽ tạo thành các vòng ố đen vòng tròn rất khó tẩy.

Giải pháp tối ưu cho vấn đề này là sử dụng đế đôn chậu cây bằng sắt, gốm hoặc có bánh xe để tạo khoảng cách giữa đáy chậu và mặt gạch. Cách làm này giúp sàn sân luôn thông thoáng, thoát nước nhanh và giúp việc quét dọn hàng ngày trở nên dễ dàng hơn.

Gia Linh (Tổng hợp)

Theo Gia Linh (Tổng hợp)

Đời sống & Pháp luật

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