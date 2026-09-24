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Việt Nam sắp có một công trình đắt đỏ hàng đầu thế giới, do kiến trúc sư lừng danh thiết kế

| | Bất động sản

Ngay từ khi công bố, dự án đã thu hút sự quan tâm rộng rãi không chỉ bởi quy mô mà còn bởi tham vọng định vị trong nhóm những công trình biểu diễn đắt đỏ hàng đầu thế giới.

Nhà hát Opera Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng, thuộc nhóm công trình văn hóa có quy mô vốn lớn tại Việt Nam. Nếu đặt trong tương quan quốc tế, mức đầu tư này cũng tiệm cận chi phí xây dựng của một số nhà hát opera lớn trên thế giới.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là hệ mái vòm quy mô lớn, lấy cảm hứng từ hình ảnh những viên ngọc trai nổi trên mặt nước Hồ Tây. Mái vòm được thiết kế với kết cấu siêu mỏng, có khả năng chịu lực cao và phủ lớp vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, giúp bề mặt phản chiếu ánh sáng, thay đổi sắc độ theo điều kiện thời tiết và từng thời điểm trong ngày.

Đứng sau thiết kế này là kiến trúc sư người Italy Renzo Piano, chủ nhân giải thưởng Pritzker danh giá, thường được ví như "Nobel của ngành kiến trúc". Ông cũng là kiến trúc sư người Italy đầu tiên được tạp chí TIME vinh danh trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới.

Về quy mô, Nhà hát Opera Hà Nội có tổng diện tích sàn gần 41.000 m2, chưa bao gồm khu đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, tương đương gần 6 lần diện tích một sân bóng đá 11 người.

Công trình được bố trí hai khán phòng chính. Trong đó, khán phòng opera có sức chứa gần 1.800 chỗ ngồi. Khán phòng đa năng được trang bị hệ thống ghế linh hoạt, có thể chuyển đổi công năng để phục vụ các chương trình biểu diễn đứng như concert, với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công.

Ngoài hai khán phòng, nhà hát còn tích hợp nhiều không gian chức năng như sảnh chính, phòng diễn tập, khu tập luyện và bảo tàng. Hệ thống cơ sở vật chất được thiết kế để đáp ứng đa dạng loại hình nghệ thuật, từ hòa nhạc giao hưởng, opera, ballet cổ điển đến các chương trình giải trí quy mô lớn, lễ trao giải và gala.

Theo Sun Group, ﻿nhà hát Opera HN sẽ có nội thất tương tự như Nhà hát Stavros Niarchos của nhà thiết kế Renzo Piano.

Theo định hướng của chủ đầu tư, Nhà hát Opera Hà Nội không chỉ phục vụ hoạt động biểu diễn mà còn hướng tới trở thành không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật và giải trí của Thủ đô. Công trình được kỳ vọng có khả năng tổ chức các chương trình nghệ thuật quốc tế, thu hút những nghệ sĩ hàng đầu thế giới, đồng thời góp phần giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.

Bên cạnh quy mô đầu tư và thiết kế, dự án còn sở hữu vị trí ven Hồ Tây. Công trình được quy hoạch trên khu đất gần 20 ha tại bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Với vị trí này, Nhà hát Opera Hà Nội được định hướng phát triển thành tổ hợp văn hóa, nghệ thuật gắn với cảnh quan Hồ Tây, hướng tới vai trò điểm nhấn kiến trúc và không gian sinh hoạt văn hóa mới của Thủ đô.

Về tiến độ, các hạng mục nền móng của công trình đã cơ bản hoàn thành. Những kết cấu thép đầu tiên cũng được lắp dựng, từng bước định hình kiến trúc nhà hát bên Hồ Tây.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào hoạt động, công trình được định vị như một không gian giao lưu văn hóa – nghệ thuật và giải trí tầm cỡ cho người dân Thủ đô.

Đồng thời, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật đỉnh cao, quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, gia nhập danh sách những “thánh đường nghệ thuật” nổi tiếng toàn cầu, sánh vai cùng các trung tâm văn hóa tại Paris, Milan, Berlin, London, New York hay Los Angeles.

Tú An

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