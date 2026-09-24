FLC của ông Trịnh Văn Quyết vừa có thông báo mới tại dự án 6.000 tỷ đồng ở thành phố được ví như “Việt Nam thu nhỏ”

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa công khai danh sách 22 hồ sơ được chủ đầu tư xác định đáp ứng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đợt 2 tại các tòa T1, T3 và T4, thuộc Dự án Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn 1, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Việc xét duyệt được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn hiện hành, trên cơ sở đối chiếu hồ sơ thực tế cùng thông tin thẩm định từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

Theo danh sách công bố ngày 24/9, có 22 hồ sơ được chủ đầu tư xác định đủ điều kiện mua nhà theo Văn bản số 9238/SXD-QLN&TTBĐS của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đầu tư lưu ý, người đăng ký mua nhà ở xã hội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các thông tin, tài liệu đã kê khai. Danh sách có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh nếu chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, tài liệu mới làm thay đổi kết quả xác định điều kiện của người đăng ký.

Đượ biết, Khu đô thị Hà Khánh có tên thương mại FLC Tropical City Ha Long. Toàn dự án gồm hai giai đoạn, có tổng diện tích khoảng 88 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.

Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn 1 có tổng diện tích 47,2 ha. Theo quy hoạch, dự án gồm 1.209 căn nhà ở thấp tầng được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài; 3 công trình chung cư nhà ở xã hội; 1 công trình nhà ở thương mại cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Liên quan đến dự án, chiều 19/9, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Hiện dự án vẫn còn một số tồn tại cần giải quyết. Tập đoàn FLC chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đồng thời chưa hoàn thiện việc xây dựng và nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở. Vì vậy, đến nay các nhà đầu tư thứ cấp tại dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương, Tập đoàn FLC và các nhà đầu tư thứ cấp đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời bàn phương án xử lý trong thời gian tới.

Ông Vũ Văn Diện cho biết đây là dự án đã kéo dài và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều nhà đầu tư thứ cấp. Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, rà soát và tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Tập đoàn FLC tập trung thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến dự án, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.