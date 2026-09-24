Hà Nội đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các dự án BT trong năm 2026

Tuyến Vành đai 2 trên cao đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng. Ảnh: Phạm Tuấn

Hà Nội có 21 dự án BT được triển khai trước khi các quy định về loại hợp đồng này trong Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Thủ đô có hiệu lực. Quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là liên quan đến quỹ đất thanh toán. Đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành, còn 4 dự án đang tiếp tục triển khai.

Đối với 6 dự án đã hoàn thành nhưng chưa được phê duyệt quyết toán, gồm Công viên và hồ điều hòa CV1; Vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng; Trạm xử lý nước thải Hồ Tây; Công viên và hồ điều hòa Bắc nghĩa trang Mai Dịch; tuyến đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương và đường 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, Sở Tài chính được giao đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án hoàn tất thủ tục quyết toán trong tháng 11-2026.

Với các dự án chưa được giao hoặc chưa được giao đủ quỹ đất đối ứng, thành phố yêu cầu khẩn trương thực hiện Nghị quyết 16/2026/NQ-CP của Chính phủ, giải quyết dứt điểm trong năm 2026 việc giao đất đối ứng thanh toán cho các công trình đã hoàn thành theo hợp đồng BT.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, cân đối, giao đủ quỹ đất đối ứng cho 5 dự án đã hoàn thành nhưng chưa được giao đất hoặc mới được giao một phần.

Đối với 4 dự án BT đang triển khai gồm tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh; đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây; đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; cải tạo hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng, hồ Tư Đình, thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thành trong năm 2026.

Sở Xây dựng và các cơ quan quản lý hợp đồng phải đôn đốc nhà đầu tư huy động vốn, nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Riêng dự án tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh, UBND phường Việt Hưng được yêu cầu khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Với 4 dự án BT đang dừng để rà soát, thành phố đã kiến nghị dừng đầu tư theo hình thức BT do không còn phù hợp. Sở Tài chính được giao làm việc với các nhà đầu tư để thống nhất việc dừng dự án trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận và nghiên cứu xử lý các khoản chi phí theo quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành rà soát quỹ đất dự kiến làm nguồn lực thực hiện các dự án BT thanh toán bằng quỹ đất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 5-10-2026.