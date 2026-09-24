Căn phòng 8m2 nằm trên núi công ty cấp cho nhân viên SN 2002 mới nhận việc

Khương Xuân (24 tuổi, ở Hà Nam, Trung Quốc) chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện bản thân au khi đến phỏng vấn và biết công ty sẽ cung cấp chỗ ở giữa núi, cô quyết định thu dọn đồ đạc, sang nhượng căn phòng đang thuê rồi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. gây chú ý

Căn phòng mới của cô chỉ rộng 8m2, nằm giữa núi rừng và là chỗ ở do công ty cung cấp. Từ một người đã quen với cuộc sống tự lập ở thành phố, Khương Xuân chuyển sang sống và làm việc giữa thiên nhiên trong suốt 8 tháng.

Trước khi chuyển đi, cô từng đăng bài tìm người nhận lại căn phòng ở Bắc Kinh với mức giá 75 NDT/ngày, tương đương khoảng 2.250 NDT/tháng nếu tính 30 ngày. Mức này đã bao gồm tiền thuê, phí quản lý, điện, nước, gas và Internet. Căn phòng cũ rộng khoảng 20m2, là phòng ngủ chính hướng Nam trong một căn hộ ở ghép, có ban công riêng. Cô chỉ nhận người thuê mới là nữ, tốt nhất ở một mình. Nội thất cá nhân như giường 1,2m, bàn làm việc, tủ sách, giá treo quần áo, gương và một số kệ cũng được cô liệt kê để người thuê mới lựa chọn mua lại theo giá đã khấu hao.

Căn nhà của Khương Xuân ở thành phố

Sau khi xử lý xong chỗ ở tại thành phố, Khương Xuân bắt đầu cuộc sống mới ở căn nhà 8m2 mà công ty cung cấp.

Căn phòng 8m2 giữa núi, đủ để một người sống và làm việc

Ngay từ lần đầu đến phỏng vấn, Khương Xuân đã thích căn phòng này.

Sau vài năm sống tự lập tại thành phố lớn, cô nhận ra những nguồn lực đô thị mà mình thực sự cần không nhiều như tưởng tượng. Ngược lại, quy mô quá lớn của thành phố đôi khi khiến cuộc sống trở nên phức tạp và làm con người tiêu hao năng lượng. Với Khương Xuân, thứ cô cần hơn trong cuộc sống hằng ngày là năng lượng từ thiên nhiên. Chỉ cần có Internet để kết nối với thế giới, thỉnh thoảng vào thành phố một lần là đủ.

Căn phòng mới chỉ rộng 8m² nhưng được cô sắp xếp khá gọn gàng. Chiếc giường rộng khoảng 1,1m, cùng những món đồ trang trí nhỏ tạo thành một không gian sống riêng. Giường và nệm đều do công ty đặt làm nên cô cũng không biết nơi bán.

Căn phòng trên núi của nữ nhân viên văn phòng

Một số món đồ khác được cô tự mua trên mạng. Nhờ cách bài trí, căn phòng nhỏ vẫn có cảm giác ấm cúng và có dấu ấn cá nhân.

Khương Xuân cũng chia sẻ rằng công việc của cô là video editor kiêm quay phim. Có những thời điểm công việc rất bận, nhưng trên mạng xã hội, cô thường chỉ đăng lại những khoảnh khắc khiến bản thân cảm thấy được chữa lành. Vì thế, hình ảnh cuộc sống trong căn phòng 8m2 có phần bình yên hơn so với nhịp làm việc thực tế của cô.

Căn nhà nhỏ trở thành nơi cô sống suốt 8 tháng, từ giữa mùa đông đến cuối mùa hè. Trong khoảng thời gian ấy, cô không chỉ làm việc mà còn tận mắt chứng kiến cảnh vật xung quanh thay đổi theo mùa, từ núi rừng im ắng đến lúc cây cối tràn đầy sức sống.

Một số góc trong căn phòng 8m2, view núi

Từ mùa đông đến mùa hè, cô chứng kiến cả ngôi làng thay đổi

8 tháng sống ở đây mang đến cho Khương Xuân một trải nghiệm khó có được khi ở thành phố: cô thực sự chứng kiến một không gian sống thay đổi từng ngày.

Từ giữa mùa đông đến cuối mùa hè, núi rừng và cây cối xung quanh chuyển từ trạng thái gần như im lìm sang xanh tốt, tràn đầy sức sống. Trong khoảng thời gian đó, cô cũng tận mắt nhìn một căn nhà gỗ và chuồng gà được dựng lên từ con số 0, từng bước hoàn thiện ngay giữa ngôi làng.

Không chỉ cảnh vật thay đổi, chính cuộc sống nơi đây cũng dần được tạo nên từ những việc rất nhỏ. Theo Khương Xuân, cô có cơ hội chứng kiến cách con người bắt tay vào làm, giải quyết từng vấn đề và từng chút một biến một ngôi làng vốn vắng vẻ thành một nơi có thể sinh sống, làm việc và nghỉ ngơi.

Sau 8 tháng, điều quý giá nhất cô nhận được không hẳn là căn phòng đẹp hay khung cảnh đặc biệt, mà là một niềm tin mới vào khả năng giải quyết vấn đề. Cô viết rằng từ nay, nếu gặp khó khăn hoặc rơi vào một hoàn cảnh tồi tệ, cô sẽ tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết.

Bởi theo Khương Xuân, nhiều khi không phải vì sự việc đã trở thành hiện thực nên chúng ta mới tin. Mà là phải tin trước, rồi mới dần dần nhìn thấy kết quả.

Có lẽ cũng vì vậy, căn nhà 8m2 giữa núi với cô không đơn thuần là nơi ở được công ty cung cấp. Đó còn là 8 tháng cô thử một cách sống khác: thức dậy giữa thiên nhiên, làm việc trong không gian nhỏ, nghỉ ngơi khi cần và vẫn có Internet để kết nối với thế giới bên ngoài. Từ một nơi ở tưởng như tách biệt, cô lại tìm được cách duy trì công việc và tận hưởng một nhịp sống hoàn toàn khác.