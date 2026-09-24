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Bắc Ninh phê duyệt phương án đấu giá đất làm khu nhà ở 610 tỷ đồng

| | Bất động sản

Khu nhà ở tại tổ dân phố Mao Dộc, phường Phương Liễu dự kiến được thực hiện trên diện tích 4,1 ha, trong đó, diện tích đưa ra đấu giá là hơn 1,4 ha.

UBND TP Bắc Ninh vừa có Quyết định số 2613/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ (nay là tổ dân phố Mao Dộc, phường Phương Liễu).

Tổng diện tích khu đất 41.324,35m² (trong đó đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất ở 14.274,2m²) theo Quyết định giao đất số 793/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND phường Phương Liễu, gồm: Đất ở chia lô (149 lô) 13.854,9m²; đất biệt thự (02 lô) 419,3m2; đất công viên cây xanh: 4.707,92m2, đất công cộng (nhà văn hóa): 1.742,06m2; đất bãi đỗ xe 3.037,52m²; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 17.562,65m2.

Quy mô dự án đầu tư xây dựng 151 căn nhà ở liền kề xây thô và hoàn thiện mặt ngoài; đầu tư xây dựng công trình công cộng (nhà văn hóa), chiều cao 02 tầng, mật độ xây dựng 40%; bãi đỗ xe, công viên cây xanh. Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên khu đất thực hiện dự án.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, khu đất thực hiện dự án không bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Bắc Ninh phê duyệt phương án đấu giá đất làm khu nhà ở 610 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 610 tỷ đồng, trong đó, tiền sử dụng đất tạm tính 233,1 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư xây dựng dự kiến 377,3 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án trong 3 năm kể từ ngày nhà đầu tư trúng đấu giá được giao đất

Giá khởi điểm dự kiến 233,1 tỷ đồng. Thời gian tổ chức thực hiện đấu giá quý IV/2026, quý I/2027. Đơn vị được đề xuất giao tổ chức thực hiện việc đấu giá là Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Kinh Bắc. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

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