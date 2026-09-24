Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các dự án TOD của TPHCM có nguy cơ kéo dài vì nhiều nguyên nhân

| | Bất động sản

Đây là nội dung thông tin được Sở Xây dựng TPHCM cung cấp tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, vào chiều 24/9.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 8 tuyến và đoạn tuyến đường sắt ưu tiên trong 4 năm tới; đồng thời phải triển khai quy hoạch TOD để bảo đảm phát triển đô thị đồng bộ với đường sắt. Mục tiêu này đặt ra áp lực rất lớn cho thành phố.

Tuyến Metro số 1, lộ trình Bến Thành - Suối Tiên đã được TPHCM đưa vào vận hành hiệu quả thời gian qua. Ảnh: H.Phúc.

Kế đó, nguy cơ kéo dài giải phóng mặt bằng, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các tuyến xuyên tâm nội đô có mật độ dân cư dày đặc tiềm ẩn rủi ro kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Thứ ba, nhu cầu vốn rất lớn do việc triển khai đòi hỏi nguồn vốn đầu tư công và huy động vốn theo phương thức đối tác công tư lớn, cần sớm hoàn thiện phương án huy động vốn.

Theo ý kiến của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM, trong quy hoạch TOD cần đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để hoàn thành đồng thời việc lập quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đánh giá môi trường chiến lược và thẩm định đa ngành.

Các giải pháp được đề xuất gồm hoàn thiện phương án huy động vốn, ban hành quy trình bồi thường, tái định cư thống nhất theo cơ chế đặc thù và kiểm soát chặt tiến độ từng dự án.

Theo Nghị quyết của HĐND TPHCM đã có hiệu lực, định hướng của TPHCM là bố trí đất và công trình hỗn hợp quanh các ga, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và công trình công cộng; phát triển giao thông công cộng làm chủ đạo, tổ chức lối đi bộ và đường xe đạp tiếp cận nhà ga thuận tiện, an toàn.

Quy mô phát triển các dự án, công trình không vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đồng thời, thành phố yêu cầu phải khai thác hiệu quả giá trị tăng thêm từ đất, không gian ngầm và trên cao, gắn với yêu cầu xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.

CÁC KHU VỰC DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TOD TẠI TPHCM

1/Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương: đã phê duyệt ranh giới quy hoạch TOD; đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch trong tháng 12/2026.

2/Khu vực ga Thủ Thiêm: đã phê duyệt ranh giới TOD; dự kiến hoàn thành thẩm định, phê duyệt quy hoạch từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027.

3/Ga Bình Khánh và đoạn Tham Lương - Củ Chi: dự kiến hoàn thành báo cáo rà soát ranh giới trong quý IV/2026, phê duyệt quy hoạch trong quý I–III/2027.

4/Metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên: đang lấy ý kiến ranh giới TOD, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10/2026; phê duyệt quy hoạch trong quý I–II/2027.

5/Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ: đang rà soát ranh giới, dự kiến hoàn thành lập và phê duyệt quy hoạch TOD trong quý I–III/2027.

6/Các tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Metro số 4, giai đoạn 1 Metro số 6, Suối Tiên - Thành phố mới Bình Dương và tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Thành phố Thủ Dầu Một - Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị báo cáo rà soát ranh giới TOD trong quý IV/2026 để triển khai đồng bộ sau khi phương án tuyến được phê duyệt.

Theo THÀNH LUÂN

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tòa tháp đôi 235 m cao nhất Việt Nam tăng tốc thi công, đang lắp kính: Thương hiệu khách sạn xa xỉ bậc nhất thế giới lần đầu xuất hiện, dưới lòng đất có một điểm hiếm có

Tòa tháp đôi 235 m cao nhất Việt Nam tăng tốc thi công, đang lắp kính: Thương hiệu khách sạn xa xỉ bậc nhất thế giới lần đầu xuất hiện, dưới lòng đất có một điểm hiếm có Nổi bật

Chốt xây dựng đường hầm xuyên núi dài 2km nối vùng đất “đệ nhất danh trà” với Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội do Đèo Cả đề xuất

Chốt xây dựng đường hầm xuyên núi dài 2km nối vùng đất “đệ nhất danh trà” với Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội do Đèo Cả đề xuất Nổi bật

Công nhân dầm mưa bơm nước 'giải cứu' ngập chân cầu Ba Son

Công nhân dầm mưa bơm nước 'giải cứu' ngập chân cầu Ba Son

20:04 , 24/09/2026
Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông Hồng

Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông Hồng

19:58 , 24/09/2026
Đồng Nai đấu giá 12,8 ha đất làm cơ sở giáo dục, giá khởi điểm 140 tỷ đồng

Đồng Nai đấu giá 12,8 ha đất làm cơ sở giáo dục, giá khởi điểm 140 tỷ đồng

19:42 , 24/09/2026
Thủ tướng: Sửa đồng bộ các luật nhằm không để giá đất tăng cao và bảo đảm chỗ ở cho người dân

Thủ tướng: Sửa đồng bộ các luật nhằm không để giá đất tăng cao và bảo đảm chỗ ở cho người dân

19:32 , 24/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên