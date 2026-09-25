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Khởi tố, khám xét chỗ ở Tạ Phương Thảo SN 1995

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Phương Thảo và Lê Trung Nghĩa.

Công an Thành phố Hà Nội ngày 24/9/2026 cho biết, Công an phường Kim Liên vừa khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23h00 ngày 06/9/2026, tại khu vực ngã tư Xã Đàn – Giải Phóng, Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra hành chính một trường hợp lái xe công nghệ có biểu hiện nghi vấn. Qua làm việc, Công an phường phát hiện một túi hàng có chứa ma túy (được chuyển từ phường Hồng Hà để giao đến chung cư Felizhome, phường Tương Mai).

Ngay sau đó, Công an phường Kim Liên đã khẩn trương xác minh, qua đó xác định 3 đối tượng có liên quan, gồm: Tạ Phương Thảo (sinh năm 1995; nơi ở: phường Hồng Hà, Hà Nội), Vương Hồng Ngọc (sinh năm 1992; nơi ở: phường Tương Mai, Hà Nội) và Lê Trung Nghĩa (sinh năm 1995; phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Đối tượng Tạ Phương Thảo tại hiện trường - Ảnh: Công an Hà Nội

Tiến hành triệu tập và khám xét chỗ ở các đối tượng, Công an phường thu giữ 89,294 gam ma túy các loại cùng 1 cân điện tử có dính ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng Thảo và Ngọc dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Phương Thảo và Lê Trung Nghĩa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với Vương Hồng Ngọc, Công an phường Kim Liên đã bàn giao cho Công an phường Tương Mai để tiếp tục xử lý và thực hiện các biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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