Triệu tập Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến thông qua 43 luật, nghị quyết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có công văn triệu tập Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI . Kỳ họp này, các đại biểu họp tập trung tại nhà Quốc hội, khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc vào 20/11.

Kỳ họp được chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ 17/10 đến 13/11, đợt 2 từ 19/11 đến 20/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Media Quốc hội)

Tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật, xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIV và các văn kiện khác của Đảng, xem xét quyết định nội dung khác (nếu có).

Trong những dự án luật được Quốc hội dự kiến thông qua có nhiều luật, bộ luật lớn và quan trọng, như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu và các nội dung kỳ họp để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các điều kiện bảo đảm, trong đó chú trọng tăng cường công tác thông tin truyền thông, các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần, y tế… để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho kỳ họp.

Để kỳ họp thứ 2 đạt kết quả tốt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 2/10. Những nội dung này sẽ được tổng hợp để báo cáo Quốc hội.

Các vị đại biểu Quốc hội cũng được đề nghị gửi phiếu chất vấn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến người có trách nhiệm trả lời (bằng văn bản).