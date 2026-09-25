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Khởi tố, lệnh khám xét với Nguyễn Văn Quỳnh SN 1971 và Nguyễn Thị Lệ Quyên SN 1991

| | Xã hội

Bị can Quỳnh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam, bị can Quyên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an TP Bắc Ninh ngày 25/9/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh mở rộng điều tra, tiếp tục khởi tố 02 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.

Cụ thể, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (địa chỉ: số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh) và các địa phương có liên quan, ngày 17/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh), ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1971, và Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh năm 1991, cùng trú tại địa chỉ: Tổ dân phố Ất, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, bị can Quỳnh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam, bị can Quyên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Quỳnh và Quyên - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Ngày 18/9/2026, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) phê chuẩn các Quyết định trên, Cơ quan điều tra đã thi hành việc khởi tố bị can, khám xét chỗ ở nơi làm việc của các bị can.

Theo tài liệu Cơ quan điều tra xác định, các bị can trên có vai trò giúp sức tích cực cho các đối tượng thuộc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm, để bán các lô đất thuộc nhiều dự án không có thật, dự án không phải do Công ty Hiền Khiêm là chủ đầu tư, gây thiệt hại cho người dân với số tiền lớn.

Cơ quan điều tra khám xét Công ty Anivest (Công ty Hiền Khiêm sau khi đổi tên) - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Trước đó, ngày 07/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến, sinh năm 1989, trú tại thôn Đồng, Chi Lăng, Bắc Ninh và Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1988, trú tại: Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm qua các thời kỳ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh, thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm, để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh, cung cấp thông tin trước ngày 20/10/2026 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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