EVNNPT đốc thúc tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc

Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công TBA 500 kV Thái Bình - Ảnh: EVNNPT

Đó là các dự án: Trạm biến áp (TBA) 500 kV Hải Phòng và TBA 500 kV Thái Bình, TBA 500 kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối, TBA 220 kV Yên Dũng. Các dự án này đang được tập trung triển khai, với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, cung cấp vật tư thiết bị và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đóng điện.

Vẫn còn vướng mắc

Báo cáo tại công trường, đại diện NPMB cho biết: Dự án TBA 500 kV Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thuê đất. Phần xây lắp trạm đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như các nhà chức năng, cổng, tường rào, cột cổng thanh cái, bắt đầu triển khai đào đúc móng trụ, mương cáp; đường dây 500 kV và 220 kV cơ bản đã hoàn thành móng, dựng cột và kéo dây tại các khoảng néo đủ điều kiện.

Tuy nhiên, hiện dự án vẫn còn vướng mắc khi một số gói thầu chưa đấu thầu lựa chọn nhà thầu cấp hàng. Trong thi công, nhà thầu còn gặp khó khăn về nguồn cung cấp cát san nền. Một số khoảng néo đường dây còn lại phải thực hiện đồng bộ với tiến độ trạm biến áp.

Hiện nay NPMB đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng thời yêu cầu nhà thầu bổ sung máy móc, tổ đội thi công, đẩy nhanh tiến độ móng trụ, mương cáp, tổ chức lắp đặt thiết bị ngay khi vật tư về trạm, phấn đấu hoàn thành dự án trước mùa nắng nóng năm 2027.

Dự án TBA 500 kV Hải Phòng (TP. Hải Phòng) đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Đến nay nhiều hạng mục xây lắp đã hoàn thành như san nền trạm, móng máy biến áp 500 kV, móng và lắp đặt cột cổng 500 kV, 220 kV, bể dầu sự cố, hệ thống thoát nước và tường ngăn cháy.

Hiện dự án đang tiếp tục hoàn thiện các nhà chức năng, hàng rào, mương thoát nước và taluy quanh trạm. Tuy nhiên, dự án này vẫn còn khó khăn, thách thức liên quan đến gói thầu về cấp hàng thiết bị nhất thứ, nhị thứ. Ngoài ra, tiến độ một số hạng mục xây dựng sân 500 kV còn chậm do nhà thầu gặp khó khăn.

Dự án TBA 500 kV Bắc Ninh đã hoàn thành nhiều hạng mục phần xây lắp trạm - Ảnh: EVNNPT

Dự án TBA 500 kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối (TP. Bắc Ninh) đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phần xây lắp trạm đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như các nhà chức năng, cổng, tường rào, cột cổng thanh cái; phần đường dây đã đúc xong móng 8/8 vị trí.

Tuy nhiên, một số gói thầu cung cấp vật tư thiết bị như nhất thứ, nhị thứ và hệ thống máy tính vẫn đang chờ cung cấp. Một số hạng mục xây lắp còn chậm do nhà thầu gặp khó khăn; các phần xây dựng liên quan đến thiết bị chưa triển khai đầy đủ do chưa có nhà thầu cung cấp vật tư nhất, nhị thứ.

Đối với TBA 220 kV Yên Dũng (TP. Bắc Ninh) dự án đang tập trung thi công và hiện không còn những vướng mắc.

Khẩn trương xử lý vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án

Qua kiểm tra, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi ghi nhận những cố gắng của NPMB cùng các đơn vị tham gia dự án đã có nhiều nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công TBA 500 kV Hải Phòng - Ảnh: EVNNPT

Tuy nhiên, theo lãnh đạo EVNNPT đến nay tiến độ 3 dự án TBA 500 kV chưa đáp ứng được yêu cầu điều hành của Tổng công ty do các vướng mắc nói trên. Vì vậy, yêu cầu NPMB và nhà thầu tập trung cao độ cho tiến độ, khẩn trương xử lý các vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ 3 dự án.

Trong đó, cần tập trung xử lý dứt điểm các tình huống trong đấu thầu, đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu và cung cấp vật tư thiết bị; đồng thời đôn đốc nhà thầu xây lắp bổ sung nguồn lực, tổ chức thi công các hạng mục còn chậm.

Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi nhấn mạnh các dự án này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh/ thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh. Đây là những địa phương có mức tăng trưởng về điện năng rất lớn ở khu vực phía bắc.

Vì vậy, Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ từng hạng mục, từng gói thầu; chủ động nhận diện và xử lý ngay các nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ.

Cùng với đó lấy mốc đóng điện để lập tiến độ ngược nhằm điều hành dự án sát theo kế hoạch. Toàn công trường phấn đấu hoàn thành dự án trước mùa nắng nóng năm 2027 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và vận hành an toàn hệ thống điện.