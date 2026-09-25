Từ ngày 25-9, Hà Nội phân luồng đường đê Long Biên - Xuân Quan để thi công cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Kim Vũ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đoạn đê Long Biên - Xuân Quan qua hồ Lâm Du sẽ được đóng tạm thời từ 23h hôm trước đến trước 4h sáng hôm sau trong thời gian nâng hạ, vận chuyển kết cấu thép vào công trường. Trước 4h, toàn bộ phương tiện phục vụ thi công phải di chuyển về nơi tập kết, không được dừng, đỗ trên tuyến gây ùn tắc.

Trong thời gian này, phương tiện lưu thông trên đê Long Biên - Xuân Quan qua khu vực hồ Lâm Du được hướng dẫn xuống đường Cổ Linh để đi qua phạm vi rào chắn, tiếp tục hành trình qua cầu Chương Dương hoặc cầu Thanh Trì. Hệ thống biển báo, chỉ dẫn từ xa và tại chỗ được bổ sung để hướng dẫn người tham gia giao thông.

Chủ đầu tư phải bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông phân luồng, bảo đảm an toàn; đồng thời duy trì đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo và chiếu sáng trong thời gian thi công. Các phương tiện, vật tư, thiết bị phải được tập kết trong khu vực an toàn.

Công tác kiểm soát bụi, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cũng được yêu cầu thực hiện trong suốt thời gian rào chắn. UBND phường Long Biên và Bồ Đề phối hợp tuyên truyền, điều tiết giao thông; đơn vị quản lý vận tải xem xét di dời điểm dừng, điều chỉnh lộ trình xe buýt nếu cần thiết.