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Đề xuất quy định ngưỡng nợ thuế khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 24/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Liên quan đến quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, đại diện Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, do thiếu những quy định chi tiết dẫn đến người chậm nộp thuế dù chỉ 1 đồng hay 1.000 đồng cũng thuộc trường hợp phải cưỡng chế. Vì vậy, nên nghiên cứu quy định một "ngưỡng" nợ tiền phạt mới bị áp dụng chứ không áp dụng với tất cả các đối tượng. Bên cạnh đó, cần sớm ban hành Nghị định hướng dẫn, tạo điều kiện cho người vi phạm có thể nộp phạt trực tiếp tại khu vực cửa khẩu xuất cảnh.

Liên quan đến quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, đại diện Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, do thiếu những quy định chi tiết dẫn đến người chậm nộp thuế dù chỉ 1 đồng hay 1.000 đồng cũng thuộc trường hợp phải cưỡng chế.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã góp ý vào Dự thảo Luật về các nội dung liên quan đến mức phạt vi phạm hành chính; quy định xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính để xác định vi phạm hành chính; quy định hoãn, miễn, giảm tiền phạt; các vấn đề liên quan đến kỹ thuật lập pháp…

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) gồm 6 phần, 128 Điều, tăng 3 Điều so với Luật hiện hành; kế thừa 31 Điều; sửa đổi, bổ sung 91 điều, bổ sung mới 4 điều so với Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

Theo Ngô Thanh Huyền

Báo Chính phủ

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