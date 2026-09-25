Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột xuất thanh tra nhiều đơn vị sau kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đột xuất thanh tra nhiều đơn vị sau kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thanh tra TP. Cần Thơ quyết định thanh tra đột xuất một số đơn vị nhằm xác định trách nhiệm của các chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai sót trong lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán và mua sắm trang thiết bị chưa đưa vào sử dụng, được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra.

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong , Thanh tra TP. Cần Thơ vừa có quyết định thanh tra đột xuất Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Cần Thơ, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung xác định trách nhiệm đối với các sai sót trong công tác lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán không đúng dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo, mua sắm trang thiết bị nhưng chưa đưa vào sử dụng. Đây là những nội dung đã được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xem xét, xử lý.

Thời kỳ thanh tra được xác định theo thời gian phát sinh các nội dung liên quan đến những sai sót mà Kiểm toán Nhà nước nêu tại từng dự án, công trình và các tài liệu có liên quan, qua đó xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ - một trong những đơn vị thuộc diện thanh tra đột xuất sau kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Việc thanh tra được thực hiện trên cơ sở Công văn 5015/UBND-KT ngày 28/8/2026 của UBND TP. Cần Thơ, về triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến các chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2024-2025, quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2024-2025.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại tại một số dự án trên địa bàn Sóc Trăng cũ, trong đó có các vấn đề liên quan đến khảo sát, thiết kế, nghiệm thu, thanh toán và quản lý chất lượng công trình.

Cụ thể như tại Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 932B (huyện Kế Sách cũ), công tác nghiệm thu, thanh toán chưa phát hiện một số sai sót về khối lượng. Dự án cũng chưa thu hồi hơn 12,6 tỷ đồng tiền tạm ứng dù khối lượng đã được cắt chuyển cho nhà thầu khác.

Với Dự án Mở rộng Đường tỉnh 933B đoạn qua thị trấn Cù Lao Dung cũ, Kiểm toán Nhà nước chưa đủ cơ sở xác nhận tính đúng đắn của giá trị nghiệm thu, thanh toán và hơn 40,6 tỷ đồng giá trị hợp đồng còn lại, do có nhiều sai lệch giữa hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công. Thiết kế điều chỉnh chưa được thẩm định, phê duyệt đầy đủ; dự toán chưa được tính toán lại; hồ sơ nghiệm thu thiếu biên bản xác nhận cao độ, chiều rộng các lớp kết cấu.

Tại đường Trần Văn Hoài, một số hố thu nước mưa còn đọng rác, một số vị trí gạch vỉa hè bị oằn, lún, gạch bị hư hỏng.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, MSB... trích hơn 490 triệu đồng từ tài khoản của 3 người nộp thuế sau

Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, MSB... trích hơn 490 triệu đồng từ tài khoản của 3 người nộp thuế sau Nổi bật

Việt Nam sẽ xây cao tốc có 6 hầm xuyên núi và 70 cây cầu nối hai tỉnh miền núi phía Bắc với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng

Việt Nam sẽ xây cao tốc có 6 hầm xuyên núi và 70 cây cầu nối hai tỉnh miền núi phía Bắc với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng Nổi bật

Đề xuất quy định ngưỡng nợ thuế khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

Đề xuất quy định ngưỡng nợ thuế khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

10:50 , 25/09/2026
Khoan 498 lỗ sâu tổng 46.000m, Việt Nam phát hiện loại đất siêu quý mà cả thế giới thèm khát, công nghệ khai thác có gì?

Khoan 498 lỗ sâu tổng 46.000m, Việt Nam phát hiện loại đất siêu quý mà cả thế giới thèm khát, công nghệ khai thác có gì?

10:34 , 25/09/2026
Hà Nội phân luồng đường đê Long Biên - Xuân Quan để thi công cầu Trần Hưng Đạo

Hà Nội phân luồng đường đê Long Biên - Xuân Quan để thi công cầu Trần Hưng Đạo

09:00 , 25/09/2026
Lương tối thiểu dự kiến là 5,7 triệu đồng/tháng

Lương tối thiểu dự kiến là 5,7 triệu đồng/tháng

08:10 , 25/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên