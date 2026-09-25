Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP Hồ Chí Minh đầu tư hơn 7.688 tỷ đồng cải thiện thoát nước Tây Sài Gòn

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt dự án cải thiện thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại Tây Sài Gòn với vốn đầu tư hơn 7.688 tỷ đồng.

TP Hồ Chí Minh đầu tư hơn 7.688 tỷ đồng cải thiện thoát nước Tây Sài Gòn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Nguồn: VGP

Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2), với tổng mức đầu tư khoảng 7.688 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 528.000m².

Đây là dự án nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.688 tỷ đồng, tương đương 304,57 triệu USD.

Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 200,29 triệu USD, tương đương 5.055,81 tỷ đồng; vốn đối ứng 2.632,53 tỷ đồng, tương đương 104,28 triệu USD. Tỷ giá tạm tính được sử dụng là 1 USD tương đương 25.243 đồng.

Nguồn vốn và tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Xây dựng.

Theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2024-2029. Mục tiêu là cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tình trạng ngập nước, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại lưu vực Tây Sài Gòn và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Dự án đồng thời hướng tới xây dựng đô thị có khả năng thích ứng cao hơn, giảm thiểu rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung, số liệu trong hồ sơ trình thẩm định.

Theo Lan Nhi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, MSB... trích hơn 490 triệu đồng từ tài khoản của 3 người nộp thuế sau

Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, MSB... trích hơn 490 triệu đồng từ tài khoản của 3 người nộp thuế sau Nổi bật

Việt Nam sẽ xây cao tốc có 6 hầm xuyên núi và 70 cây cầu nối hai tỉnh miền núi phía Bắc với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng

Việt Nam sẽ xây cao tốc có 6 hầm xuyên núi và 70 cây cầu nối hai tỉnh miền núi phía Bắc với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng Nổi bật

Khoan 498 lỗ sâu tổng 46.000m, Việt Nam phát hiện loại đất siêu quý mà Mỹ 4 lần ngỏ ý, Trung Quốc 2 lần xúc tiến hợp tác

Khoan 498 lỗ sâu tổng 46.000m, Việt Nam phát hiện loại đất siêu quý mà Mỹ 4 lần ngỏ ý, Trung Quốc 2 lần xúc tiến hợp tác

11:00 , 25/09/2026
EVNNPT đốc thúc tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc

EVNNPT đốc thúc tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc

10:56 , 25/09/2026
Đột xuất thanh tra nhiều đơn vị sau kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Đột xuất thanh tra nhiều đơn vị sau kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

10:54 , 25/09/2026
Đề xuất quy định ngưỡng nợ thuế khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

Đề xuất quy định ngưỡng nợ thuế khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

10:50 , 25/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên