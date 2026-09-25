TP Hồ Chí Minh đầu tư hơn 7.688 tỷ đồng cải thiện thoát nước Tây Sài Gòn

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Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2), với tổng mức đầu tư khoảng 7.688 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 528.000m².

Đây là dự án nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.688 tỷ đồng, tương đương 304,57 triệu USD.

Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 200,29 triệu USD, tương đương 5.055,81 tỷ đồng; vốn đối ứng 2.632,53 tỷ đồng, tương đương 104,28 triệu USD. Tỷ giá tạm tính được sử dụng là 1 USD tương đương 25.243 đồng.

Nguồn vốn và tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Xây dựng.

Theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2024-2029. Mục tiêu là cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tình trạng ngập nước, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại lưu vực Tây Sài Gòn và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Dự án đồng thời hướng tới xây dựng đô thị có khả năng thích ứng cao hơn, giảm thiểu rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung, số liệu trong hồ sơ trình thẩm định.