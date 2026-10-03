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Không phải TP.HCM, đây mới là địa phương có tỷ suất nhập cư lớn nhất cả nước

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Không phải TP.HCM, đây mới là địa phương có tỷ suất nhập cư lớn nhất cả nước

Trong năm 2025, Bắc Ninh có tỷ suất di cư thuần 19,2‰, cao nhất trong 34 tỉnh, thành phố. Trong khi đó, Cao Bằng ghi nhận mức âm 12,1‰. Việc làm là lý do lớn nhất khiến người dân thay đổi nơi cư trú.

Bắc Ninh đang là địa phương có sức hút dân di cư lớn nhất cả nước. Theo Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2025 của Cục Thống kê, tỷ suất di cư thuần của tỉnh đạt 19,2 người trên 1.000 dân, cao nhất trong 34 tỉnh, thành phố được thống kê. Đứng thứ hai là TP.HCM với 12,5‰.

Hai địa phương này cũng có sự chênh lệch khá rõ giữa số người đến và số người rời đi. Tại Bắc Ninh, tỷ suất nhập cư đạt 20,7‰, trong khi tỷ suất xuất cư chỉ 1,5‰. TP.HCM có tỷ suất nhập cư 14,3‰ và xuất cư 1,8‰. Một số trung tâm kinh tế khác cũng có tỷ suất di cư thuần dương như Đồng Nai 2,9‰, Đà Nẵng 2,8‰, Huế 1,1‰, Hà Nội 1,0‰ và Hải Phòng 0,9‰.

Ở chiều ngược lại, Cao Bằng có tỷ suất di cư thuần âm 12,1‰, thấp nhất trong cả nước. Cà Mau đứng tiếp theo với -10,7‰, còn Lạng Sơn và An Giang cùng ở mức -10,0‰. Cần Thơ (-7,3‰), Đồng Tháp (-7,0‰), Lai Châu (-6,4‰), Lào Cai (-6,3‰) và Vĩnh Long (-6,1‰) cũng ghi nhận dòng di cư thuần ra khỏi địa phương.

Điểm chung giữa các địa phương có tỷ suất di cư thuần cao và thấp phần nào được phản ánh qua lý do di chuyển. 62,2% người di cư ngoại tỉnh cho biết tìm việc hoặc bắt đầu công việc mới là nguyên nhân chuyển nơi cư trú, cao hơn nhiều so với hai lý do tiếp theo là theo gia đình/chuyển nhà (13,5%) và đi học (12,6%).

Bức tranh theo vùng cũng cho thấy sự tập trung của dòng người vào các cực tăng trưởng. Đông Nam Bộ có tỷ suất di cư thuần 8,6‰, trong đó riêng TP.HCM và Đồng Nai đều có mức dương; Đồng bằng sông Hồng đạt 3,1‰, với Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng cùng có tỷ suất di cư thuần dương. Ngược lại, Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ suất di cư thuần âm 8‰, thấp nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội.

Dòng người cũng tập trung ở các nhóm tuổi trẻ. Nhóm 20-24 tuổi có tỷ lệ di cư cao nhất, tiếp đến là nhóm 25-29 tuổi. Trong tổng số người di cư, nữ chiếm 52,5%, cao hơn nam giới 47,5%.

Anh Nhi

Việt Nam hàng ngày

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