Người Việt ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất?

Cùng thời gian, chi phí bình quân để có được việc làm ở nước ngoài giảm từ 164,9 triệu xuống 125,7 triệu đồng, báo cáo được Cục Thống kê công bố mới đây chỉ ra.

Trong các ngành kinh tế phổ biến được báo cáo phân loại, bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác có mức thu nhập trung bình cao nhất, lên đến 37,5 triệu đồng/tháng. Con số này cao hơn đáng kể so với công nghiệp chế biến, chế tạo (24,8 triệu đồng), xây dựng (26 triệu đồng), nông, lâm nghiệp và thủy sản (27,4 triệu đồng) và dịch vụ lưu trú, ăn uống (22,3 triệu đồng).

Nếu xét theo khu vực kinh tế, dịch vụ có mức lương tháng đầu tiên bình quân 33,3 triệu đồng, trong khi công nghiệp và xây dựng là 25 triệu đồng, còn nông, lâm nghiệp và thủy sản là 27,4 triệu đồng.

Khoảng 88,1% lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài thuộc 4 nhóm nghề: lao động giản đơn; thợ thủ công và các nghề có liên quan; thợ lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị; nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng. Trong đó, tỷ trọng lao động giản đơn tăng mạnh trong giai đoạn 2021-2025, lên 27,2% ở nam và 40,5% ở nữ.

Mức lương cũng phân hóa theo kỹ năng. Nhóm quản lý, nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao và bậc trung có mức lương tháng đầu tiên bình quân 51,7 triệu đồng. Với các nhóm nghề phổ biến, mức lương lần lượt là 28,6 triệu đồng đối với lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 27,6 triệu đồng đối với lao động thủ công; 27,2 triệu đồng đối với nhân viên dịch vụ và bán hàng; 25 triệu đồng đối với thợ lắp ráp, vận hành máy móc và 24,3 triệu đồng đối với lao động giản đơn.

Báo cáo cũng chỉ ra thay đổi đáng kể về hiệu quả kinh tế của việc đi làm việc ở nước ngoài. Với chi phí bình quân 125,7 triệu đồng và thu nhập tháng đầu tiên 28,1 triệu đồng, chỉ số chi phí do người lao động chi trả (RCI) năm 2025 còn 4,5, nghĩa là người lao động giờ đây chỉ cần khoảng 4,5 tháng thu nhập để bù đắp khoản chi ban đầu. Năm 2021, con số này là 7,4 tháng.

Dù chi phí và thời gian hoàn vốn đã cải thiện, báo cáo cho rằng việc tiếp tục giảm chi phí di cư vẫn là yêu cầu quan trọng. Nhóm nghiên cứu kiến nghị tăng cường kiểm soát, minh bạch hóa các khoản thu, thúc đẩy các kênh di cư lao động an toàn và minh bạch, qua đó giảm rủi ro cho người lao động ngay từ khâu tuyển dụng.



