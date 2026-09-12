Không phải Suneo, đây mới là nhân vật giàu có bậc nhất trong Doraemon

Trong thế giới Doraemon, Honekawa Suneo gần như được mặc định là "cậu ấm" của nhóm. Từ đồ chơi đời mới, những chuyến du lịch sang trọng cho tới các mối quan hệ của gia đình, Suneo luôn tìm được thứ gì đó để khiến Nobita phải ghen tị.

Tuy nhiên, một tập truyện ngắn có tên "Hơn Cả Suneo" đã đưa đến một nhân vật có thể khiến danh hiệu "người giàu nhất nhóm" của Suneo trở nên vô nghĩa. Đó là Bill Money, cậu học sinh mới chuyển đến lớp.

Ngay từ cái tên, nhân vật này đã mang đậm dấu ấn của tiền bạc. "Bill" và "Money" đều liên quan trực tiếp đến tiền trong tiếng Anh. Nhưng điều đáng nói là gia thế của Bill không chỉ nằm ở cái tên.

Suneo lần đầu gặp đối thủ vượt trội về độ giàu

Trong câu chuyện, Suneo vẫn sử dụng cách quen thuộc để chứng minh mình giàu có. Cậu mang những món đồ chơi đắt tiền ra khoe với bạn bè và cố gắng gây ấn tượng bằng cuộc sống sung túc của gia đình.

Thế nhưng, trước Bill Money, những màn khoe khoang ấy nhanh chóng mất tác dụng. Một ví dụ điển hình là khi Suneo mang chiếc ô tô điều khiển từ xa đời mới nhất ra sân để khoe với Nobita. Với Suneo, đây vốn đã là món đồ chơi đáng tự hào.

Bill lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Gia đình cậu không cần mua những mô hình ô tô đắt tiền để con trai chơi. Thay vào đó, họ sở hữu những chiếc siêu xe thật và Bill có thể sử dụng chúng như một món đồ giải trí.

Khoảng cách giữa hai gia đình vì thế không còn đơn thuần là chuyện "ai có nhiều đồ chơi hơn". Nó cho thấy quy mô tài sản của nhà Money đã vượt xa mức giàu có thông thường.

Sự khác biệt càng trở nên rõ ràng khi Suneo bắt đầu kể về những chuyến nghỉ dưỡng bằng du thuyền hay việc gia đình thuê biệt thự.

Nếu đó là những thứ đủ khiến bạn bè ngưỡng mộ, Bill Money lại có thể đưa ra một câu trả lời ở cấp độ hoàn toàn khác. Cậu mời cả nhóm Nobita và Doraemon lên chuyên cơ riêng sang trọng của gia đình.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều gây sốc nhất. Điểm đến của chuyến đi là một hòn đảo nhân tạo khổng lồ giữa đại dương, được xây dựng bằng tiền của cha Bill để phục vụ nhu cầu vui chơi và nghỉ dưỡng của gia đình.

Đến lúc này, Suneo gần như không còn thứ gì để đáp lại. Nếu gia đình Honekawa có thể tận hưởng những dịch vụ xa xỉ thì gia đình Money dường như có khả năng tự tạo ra cả một thế giới xa hoa dành riêng cho mình.

Quyền lực của gia đình Bill còn đáng nể hơn tiền bạc

Bill Money được cho là nhân vật giàu nhất Doraemon.

Điều khiến Bill Money trở nên khác biệt không chỉ là số tài sản khổng lồ mà còn nằm ở sức ảnh hưởng của gia đình.

Suneo thường phải tìm cách săn vé, xin chữ ký hoặc tận dụng các mối quan hệ để gặp những người nổi tiếng. Trong khi đó, gia đình Bill có thể mời những ca sĩ, diễn viên và vận động viên hàng đầu tới các bữa tiệc riêng.

Nói cách khác, Bill không cần chạy theo người nổi tiếng. Những nhân vật nổi tiếng có thể chủ động xuất hiện tại nhà cậu. Sự đối lập này khiến Suneo lần đầu tiên rơi vào thế hoàn toàn bất lực.

Gia đình Suneo vốn đã giàu, nhưng nguồn lực của họ vẫn gắn với công việc của cha cậu. Trong khi đó, gia tộc Money được xây dựng như một thế lực tài phiệt có quy mô tài sản và tầm ảnh hưởng vượt xa những gì Suneo từng chứng kiến.

Giàu nhất nhưng Bill lại không thích khoe khoang

Điều thú vị nhất ở Bill Money lại nằm ở tính cách. Dù sở hữu điều kiện vật chất vượt xa bạn bè, cậu không có thói quen khoe khoang hay coi thường người khác. Bill xuất hiện với thái độ bình tĩnh, lịch sự và khá hòa đồng.

Suneo thường xuyên muốn mọi người biết mình giàu đến mức nào. Bill thì gần như không cần chứng minh bất cứ điều gì. Cậu đơn giản là sống trong một thế giới mà những thứ xa xỉ đối với người khác lại trở thành điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

Sự chênh lệch ấy thậm chí khiến Suneo rơi vào khủng hoảng. Lần đầu tiên, cậu nhận ra những thứ mình từng tự hào thực chất vẫn còn rất nhỏ bé nếu so với một đại gia thực sự.

Qua nhân vật Bill Money, Doraemon đã tạo ra một màn đối chiếu khá hài hước nhưng thú vị: Suneo có thể là cậu ấm giàu nhất nhóm Nobita, nhưng khi gặp đúng đối thủ, danh hiệu ấy lập tức trở nên mong manh.

Và trớ trêu thay, người sở hữu khối tài sản khổng lồ nhất lại không phải người thích nói về tiền bạc nhiều nhất.