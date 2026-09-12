Chi hơn 3 tỷ đồng mua ô tô, đi được 19 tháng đã phải bán, chấp nhận lỗ hơn 1,3 tỷ đồng

Nikos Tan (37 tuổi) - Một giáo viên piano người Singapore cho biết bên cạnh đam mê với nghệ thuật, anh cũng có đam mê với xe cộ như đa số đàn ông khác. Trong nhiều năm, Tan từng chi không ít tiền để mua ô tô của nhiều thương hiệu khác nhau, từ Mazda, Lexus đến Volvo. Tuy nhiên, trải nghiệm khiến Nikos Tan thay đổi hoàn toàn cách nhìn về việc sở hữu ô tô lại đến từ một chiếc xe mới có giá khoảng 130.000 USD (hơn 3,3 tỷ đồng).

Nikos Tan cho biết vài năm trước, anh mua chiếc xe này. Thế nhưng chỉ sau 19 tháng sử dụng, chiếc xe liên tục phát sinh vấn đề khiến anh quyết định bán đi cho nhẹ người. Số tiền thu về chỉ còn 78.000 USD (2,03 tỷ đồng). Như vậy, chỉ trong hơn 1 năm, chiếc xe mất giá khoảng 52.000 USD (1,34 tỷ đồng). Tan tính toán mức khấu hao tương đương hơn 2.600 USD/tháng (khoảng 69 triệu đồng). Với anh, khoản tiền này quá lớn để có thể xem nhẹ.

“Tôi nghĩ nếu vậy thì thà thuê xe còn hơn” - Nikos Tan chia sẻ.

Không mua ô tô nữa, cần thì thuê thôi!

Sau khoản lỗ khá lớn vì việc mua ô tô rồi bán đi sau hơn 1 năm, người đàn ông 37 tuổi này hiện đã chuyển sang thuê xe dài hạn. Mẫu xe đầu tiên Tan thuê là Volvo S60 T8 công suất cao, một trong chỉ 3 chiếc cùng phiên bản tại Singapore. Đến năm 2024, anh tiếp tục chuyển sang sử dụng một chiếc xe điện Polestar 2 Long Range Dual Motor theo hình thức thuê.

Hiện Nikos Tan trả hơn 2.600 USD/tháng (khoảng 70 triệu đồng) cho chiếc Polestar 2. Mức phí này thoạt nhìn không hề rẻ, thậm chí có thể cao hơn so với việc mua xe trả góp nếu tính trong thời gian dài. Tuy nhiên, đổi lại, anh không phải bỏ ra khoản tiền trả trước bắt buộc như khi mua xe theo hình thức vay mua ô tô.

Nikos Tan

Với chiếc xe này, khoản tiền trả trước có thể lên tới hơn 78.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). Nếu đem số tiền đó đi đầu tư thay vì dùng để mua xe, Tan ước tính khoản tiền có thể tăng thêm gần 39.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) sau 10 năm, với mức sinh lời thận trọng 4%/năm.

Bên cạnh đó, hình thức thuê xe giúp anh không phải trực tiếp gánh một số khoản như lãi vay, thuế đường bộ và bảo hiểm. Chi phí bảo dưỡng chiếc Polestar 2 cũng được miễn, thậm chí bao gồm cả những hạng mục hao mòn tự nhiên như lốp xe.

Với một người điều hành công việc kinh doanh riêng, Nikos Tan đặc biệt đánh giá cao việc thuê xe giúp hạn chế thời gian xe nằm trong bãi đỗ, cũng như các chi phí bảo hiểm, sửa chữa. Khi cần bảo dưỡng, công ty cho thuê xe tới tận nơi lấy xe. Trong thời gian chờ, anh được cung cấp một chiếc xe thay thế.

“Với người tự kinh doanh như tôi, phải dừng công việc vì xe gặp vấn đề là điều không thể chấp nhận” - Anh nói.

Nikos Tan thừa nhận tổng chi phí thuê xe có thể cao hơn mua trả góp, đặc biệt nếu thuê xe trong thời gian rất dài. Nhưng với anh, sự thuận tiện và cảm giác yên tâm là những thứ đáng để đánh đổi.

Chiếc Polestar 2 mà Nikos Tan đang sử dụng hiện không gặp vấn đề đáng kể về mặt cơ khí. Khi bắt đầu hợp đồng thuê, xe khoảng 2 năm tuổi và đã chạy gần 49.000 km. Người thuê trước thường xuyên lái xe sang Malaysia. Trong 2 năm tiếp theo, Nikos Tan đi thêm khoảng 18.300 km. Anh đánh giá đây vẫn là một chiếc xe dễ lái, dù hệ thống treo hơi cứng. Hệ thống âm thanh cũng khiến anh hài lòng. Điểm khiến Nikos Tan chưa ưng ý nằm ở hệ thống thông tin giải trí đôi lúc hoạt động chậm. Chiếc xe đã có tuổi đời khoảng 5 năm nên dù được cập nhật phần mềm từ xa, một số lỗi vẫn xuất hiện.

Chẳng hạn, tính năng nhận diện giới hạn tốc độ đôi khi hiển thị mức 30 km/h ngay cả khi xe đang chạy trên những tuyến đường chính.

Việc sử dụng xe điện cũng đem tới một số bất tiện khác. Trong một chuyến đi tới Kuala Lumpur gần đây cùng gia đình, Nikos Tan phải dừng lại để sạc xe. Thời gian chờ khiến cả gia đình phải đứng xung quanh vì khu vực sạc không có đủ chỗ ngồi.

Một số người dùng xe điện khuyên anh có thể ngồi trong ô tô, bật điều hòa trong lúc sạc. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến thời gian sạc kéo dài hơn. Một số người khác cho rằng chiếc xe hoàn toàn có thể tới Kuala Lumpur với khoảng 5% pin còn lại.

Nhưng với Nikos Tan, đó là một rủi ro anh không muốn đánh đổi khi đi cùng gia đình. Anh kết hôn với một nữ giáo viên 35 tuổi, có một con trai 8 tuổi và gia đình đang chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Ảnh minh họa

Tại Singapore, anh thường sạc xe tại nhà bố mình, nơi có diện tích đất riêng. Theo Nikos Tan, đây là phương án tiết kiệm nhất vì giá điện sinh hoạt thấp hơn đáng kể so với mức phí tại các trạm sạc thương mại.

Dù nhận thấy những hạn chế của xe điện, người đàn ông 37 tuổi vẫn có ý định tiếp tục thuê một chiếc EV khác sau khi kết thúc hợp đồng. Vợ và bố anh cho rằng hàng ghế thứ hai của Polestar 2 hơi chật, vì vậy anh đang cân nhắc chuyển sang mẫu Polestar 4 rộng rãi hơn.

Hình thức thuê xe cũng đi kèm một số giới hạn. Nikos Tan không được tự ý sửa đổi hay nâng cấp chiếc xe, dù chỉ là những thay đổi nhỏ. Điều này không còn khiến anh bận tâm như trước.

“Trước đây tôi từng khá thích độ xe. Nhưng bố tôi luôn nói rằng mình đang bỏ tiền ra để người chủ tiếp theo hưởng” - Anh kể.

Nikos Tan hiện cũng không còn dành hàng giờ để chăm chút cho ô tô như trước. Có thời điểm anh mất 3-4 tiếng chỉ để rửa và đánh bóng xe. Sau có con, quan điểm của Nikos Tan về ô tô cũng thay đổi. Với anh, một chiếc xe trước hết phải phục vụ cuộc sống của chủ nhân, thay vì khiến chủ nhân phải xoay quanh nó.

(Nguồn: The Straits Times)