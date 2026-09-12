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Doãn Ngọc Tân đứt dây chằng

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Tiền vệ Doãn Ngọc Tân bị đứt chân chằng sau tình huống va chạm với Văn Hậu ở V.League.

Tại vòng 2 V.League 2026-2027, trận derby thủ đô giữa Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội đã khép lại với tổn thất lớn về nhân sự cho đội bóng áo lính. Tiền vệ Doãn Ngọc Tân dính chấn thương nặng sau pha vào bóng nguy hiểm của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tình huống khiến cầu thủ bên phía CLB CAHN phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng sau pha vào bóng của Văn Hậu (Ảnh: FPT - MD)

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Doãn Ngọc Tân bị đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác kèm theo đứt dây chằng mác sên. Với chẩn đoán này, tân binh của Thể Công Viettel dự kiến phải rời xa sân cỏ từ 3 đến 4 tuần để điều trị và phục hồi. Sự vắng mặt của anh giáng một đòn mạnh vào kế hoạch xoay tua nhân sự ở khu vực giữa sân của ban huấn luyện Thể Công Viettel ngay trong giai đoạn đầu mùa giải.

Không chỉ ảnh hưởng ở cấp độ câu lạc bộ, chấn thương của Doãn Ngọc Tân còn vô tình đẩy HLV Kim Sang-sik vào thế khó trước chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào cuối tháng 9 tại Indonesia. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang cơn khát một tiền vệ đánh chặn thực thụ và trụ cột Nguyễn Hoàng Đức dính chấn thương chưa thể thi đấu, Ngọc Tân từng được xem là phương án thay thế sáng giá. Sự cố ngoài ý muốn này chính thức khép lại cơ hội lên tuyển của tiền vệ Thể Công Viettel.

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Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
cầu thủ

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