Một thông tin quan trọng trên iPhone mà tất cả người dùng cần biết để cài đặt ngay

Mối đe dọa từ thủ đoạn "nhìn lén mật mã"

Trong kỷ nguyên số, chiếc điện thoại thông minh không đơn thuần là thiết bị liên lạc mà đã trở thành "kho lưu trữ" chứa đựng toàn bộ cuộc sống số của người dùng. Từ thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu ứng dụng, thư từ cá nhân cho đến dữ liệu hình ảnh riêng tư đều được tích hợp bên trong một thiết bị nhỏ gọn. Chính vì vậy, việc iPhone bị trộm hoặc thất lạc không chỉ gây thiệt hại về tài sản vật lý mà còn đẩy người dùng vào nguy cơ rò rỉ dữ liệu cực kỳ nghiêm trọng.

Trước đây, kịch bản chiếm đoạt iPhone phổ biến của kẻ gian là theo dõi nạn nhân ở những nơi công cộng, nhìn lén mật mã màn hình khóa rồi mới tiến hành móc túi hoặc cướp giật. Khi đã sở hữu cả thiết bị lẫn mật mã mở khóa, kẻ xấu có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống, đổi mật khẩu Apple ID, tắt tính năng Tìm (Find My) và thậm chí xóa sạch dữ liệu để bán lại máy hoặc truy cập các ứng dụng tài chính để trục lợi.

Nhận diện được kịch bản tấn công nguy hiểm này, Apple đã chủ động đưa ra giải pháp ứng phó mạnh mẽ. Kể từ bản cập nhật iOS 17.3, tập đoàn công nghệ Mỹ đã tích hợp tính năng Bảo vệ thiết bị bị mất trộm (Stolen Device Protection). Đây được xem là cơ chế an ninh bổ sung đắt giá, giúp vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng can thiệp sâu của kẻ gian ngay cả khi chúng có trong tay mật mã màn hình khóa.

Cơ chế hoạt động kép

Điểm cốt lõi giúp Stolen Device Protection trở nên hiệu quả nằm ở việc vô hiệu hóa quyền lực tối thượng của mật mã màn hình khóa. Thông thường, khi tính năng quét khuôn mặt (Face ID) hoặc vân tay (Touch ID) không nhận diện được, iOS sẽ cho phép nhập mật mã dự phòng. Tuy nhiên, khi tính năng bảo vệ này được kích hoạt, hệ thống sẽ bắt buộc xác thực sinh trắc học đối với các thao tác nhạy cảm mà không cung cấp lựa chọn nhập mật mã.

Các thao tác bắt buộc phải sử dụng Face ID hoặc Touch ID bao gồm: truy cập vào Chuỗi khóa iCloud để xem mật khẩu đã lưu, xem thông tin thẻ tín dụng tự động điền, tắt Chế độ mất (Lost Mode), hoặc xóa toàn bộ nội dung và cài đặt trên máy. Nếu không có khuôn mặt hoặc vân tay của chính chủ, kẻ gian hoàn toàn bị chặn đứng trước các ngưỡng cửa bảo mật này.

Chưa dừng lại ở đó, Apple còn thiết lập một cơ chế phòng vệ thứ hai cực kỳ thông minh mang tên Trì hoãn an ninh (Security Delay). Cơ chế này sẽ tự động kích hoạt khi iPhone phát hiện thiết bị đang ở ngoài các vị trí quen thuộc như nhà riêng, trường học hoặc nơi làm việc.

Khi thiết bị nằm ngoài khu vực an toàn, nếu có ai đó cố gắng thực hiện các thay đổi quan trọng như đổi mật khẩu Apple ID, cập nhật cài đặt bảo mật hoặc thêm phương thức xác thực sinh trắc học mới, hệ thống sẽ bắt buộc hoãn lại 1 giờ. Sau khi hết khoảng thời gian chờ này, người dùng phải thực hiện xác thực Face ID hoặc Touch ID thêm một lần nữa mới có thể hoàn tất thay đổi.

Hướng dẫn kích hoạt và tối ưu hóa thiết lập an toàn trên iPhone

Để có thể sử dụng tính năng Bảo vệ thiết bị bị mất trộm, người dùng cần đảm bảo iPhone đã được nâng cấp lên phiên bản iOS 17.3 hoặc mới hơn. Đồng thời, thiết bị phải được bật sẵn các tính năng nền tảng bao gồm: xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản Apple ID, mật mã màn hình khóa, xác thực sinh trắc học Face ID/Touch ID, tính năng Tìm (Find My) và Địa điểm quan trọng (Significant Locations).

Quy trình kích hoạt tính năng này được thực hiện rất nhanh chóng và trực quan thông qua các bước sau:

Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên iPhone.

Cuộn xuống và chọn mục Face ID & Mật mã (Face ID & Passcode), sau đó nhập mật mã hiện tại của thiết bị.

Tìm đến dòng Bảo vệ thiết bị bị mất trộm (Stolen Device Protection) và gạt công tắc sang trạng thái Bật.

Sau khi kích hoạt, người dùng còn có thể linh hoạt tùy chỉnh cài đặt thời gian trì hoãn an ninh. Tùy chọn mặc định là Khi rời khỏi vị trí quen thuộc (Away from Familiar Locations). Tuy nhiên, để đạt mức độ an toàn tối đa, người dùng nên chuyển sang chế độ Luôn luôn (Always). Khi đó, mọi yêu cầu thay đổi cài đặt nhạy cảm sẽ luôn bắt buộc trải qua khoảng thời gian chờ 1 giờ và hai lần xác thực sinh trắc học, bất kể điện thoại đang ở đâu.

Một chi tiết đáng chú ý khác là ngay cả khi kẻ gian cố gắng truy cập vào tài khoản Apple thông qua trình duyệt web trên máy tính, tính năng Stolen Device Protection vẫn ngăn chặn chúng thay đổi các cài đặt an ninh quan trọng từ xa nếu không có sự xác nhận hợp lệ từ thiết bị iOS chính chủ.

Sự ra đời của Stolen Device Protection trên iOS đã thiết lập một tiêu chuẩn mới về bảo mật di động, biến chiếc iPhone trở nên kiên cố hơn trước các thủ đoạn chiếm đoạt tinh vi. Việc chủ động bật và cấu hình tính năng này ngay hôm nay là bước đi đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bảo vệ vượt trội, giúp bạn hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của dữ liệu cá nhân trong mọi tình huống.