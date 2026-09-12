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Một lớp chuyên có 36 học sinh IELTS trên 8.0, 29 em SAT từ 1.500 điểm

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Lớp A2K55 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) ghi hàng loạt thành tích ấn tượng, trong đó 8 học sinh nhận học bổng toàn phần các trường hàng đầu thế giới.

Lớp chuyên Anh A2K55 khóa 55 của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 43 học sinh, trong đó 36 học sinh đạt IELTS từ 8.0 trở lên; 29 học sinh đạt SAT từ 1.500 điểm trở lên; 3 học sinh giành giải học sinh giỏi quốc gia, ngoài ra còn nhiều giải học sinh giỏi tiếng Anh các cấp.

Đáng chú ý, trong tổng số 43 học sinh của lớp, 17 em lựa chọn du học, chiếm 39,5%; 26 em tiếp tục học đại học tại Việt Nam, tương ứng 60,5%.

Cô chủ nhiệm Phạm Hoài Thu (giữa) cùng tập thể Lớp A2K55.

Nhóm học sinh du học của A2K55 phân bổ tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo thống kê của tập thể lớp, các điểm đến gồm Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Phần Lan, Italy, Australia và New Zealand.

Trong đó, có 8 học sinh nhận các suất học bổng toàn phần hoặc gói hỗ trợ toàn phần tại các trường như: Colby College, Hamilton College (Mỹ), University of Tsukuba, Osaka University (Nhật Bản), The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc), National Taiwan University (Trung Quốc), Bocconi University (Italy)...

Cô chủ nhiệm Phạm Hoài Thu cho rằng thành quả trên của tập thể lớp A2K55 không chỉ nhờ nỗ lực của mỗi cá nhân và sự đồng hành của thầy cô, gia đình. Yếu tố quan trọng nhất để tạo nên những con số ấn tượng này là tinh thần đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau của lớp.

“Chúng tôi không chỉ là một lớp học, chúng tôi thực sự là một gia đình. Đây cũng là điều mà tôi cảm thấy tâm đắc và tự hào nhất về các con”, cô Thu chia sẻ.

Cô Đỗ Thị Ngọc Chi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (áo dài hồng) cùng học trò A2K55.

Theo TS Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, kết quả của học sinh 12A2 nói riêng và K55 nói chung là niềm vui, tự hào của thầy cô. Có cơ hội trực tiếp giảng dạy và đồng hành với học sinh, cô nhận thấy các em không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn sở hữu sự nhạy bén, bản lĩnh, khát vọng và khả năng thích ứng.

“Các em luôn mang trong mình tinh thần Chuyên ngữ với những phẩm chất của công dân toàn cầu. Tôi tin rằng các em sẽ còn tiếp tục tiến xa trên hành trình chinh phục chính mình và trưởng thành” , cô Chi chia sẻ.

Theo Lệ Thu/VTC News

VTC News

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