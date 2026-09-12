Thắng nghẹt thở Thanh Hóa, CLB Ninh Bình được thưởng nóng cho ngôi đầu V-League 1 tỉ đồng ngay trên sân

Bàn gỡ của Văn Tùng ở phút 76 đã thay đổi hoàn toàn không khí trên sân Ninh Bình. Dẫn 2-0 tưởng như thoải mái, đội chủ nhà bỗng thấy mình bị dồn về cầu môn, trước một Thanh Hóa lỳ lợm đang vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai.

Phần còn lại của trận đấu là câu chuyện của Đặng Văn Lâm. Người gác đền của Ninh Bình đứng vững qua từng đợt hãm thành, và nếu không có sự chắc chắn ấy trong khung gỗ, có lẽ 3 điểm đã không ở lại. Khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, những tiếng thở phào trên khán đài vỡ òa thành niềm vui tột độ. Ninh Bình thắng 2-1 và chính thức leo lên đỉnh bảng V-League. Với một tập thể cầu thủ chuyên nghiệp đang góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, việc giữ vững ngôi đầu bảng sau một trận cầu căng thẳng càng khẳng định bản lĩnh của đội bóng cố đô.

Ninh Bình thắng 2-1 và chính thức leo lên đỉnh bảng V-League - Ảnh: FC Ninh Bình

Trước đó, đội bóng cố đô đã có một hiệp một đáng nhớ dù vắng “nhạc trưởng” Hoàng Đức. Các cá nhân tỏa sáng đúng lúc để làm chủ thế trận: ngoại binh Lucão tiếp tục chứng minh giá trị bằng cú đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ 10, và tài năng trẻ Ngọc Mỹ nhân đôi cách biệt ở phút 36.

Trận này, do vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục ngồi ngoài - Ảnh: Ninh Bình FC

Vài phút sau tiếng còi, khi các cầu thủ áo đỏ vẫn ôm nhau mừng chiến thắng nhọc nhằn, một người đàn ông từ khán đài tiến vào khu vực kỹ thuật. Ông bắt tay, ôm vai chúc mừng từng cầu thủ, từng thành viên ban huấn luyện. Rồi ông công bố thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn đội. Không phông bạt, không kịch bản, không một màn trao giải rườm rà nào được dựng lên cho khoảnh khắc đó.

thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã được ông Trần Văn Mười – Chủ tịch Tập đoàn FIVE STAR trao thưởng nóng 1 tỷ đồng - Ảnh: Ninh Bình FC.

Với phần đông khán giả trên sân chiều ấy, ông chỉ là một người đến xem bóng đá như bao người khác, hòa vào dòng cổ động viên tiếp lửa cho đội bóng tỉnh nhà suốt cả buổi chiều. Với giới kinh doanh, đây là gương mặt không hề xa lạ: ông Trần Văn Mười, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Five Star Group.

Ông Mười là doanh nhân thành đạt quê gốc Ninh Bình. Nhân dịp chuyến công tác tại quê hương, người con quê hương cố đô đã tranh thủ ra sân theo dõi trận đấu như một cổ động viên đúng nghĩa. Trên khán đài, ông cũng gặp lại những gương mặt tâm huyết với bóng đá tỉnh nhà, trong đó có ông Nguyễn Xuân Thành (thân sinh của Bầu Thuỵ), Chủ tịch danh dự của CLB Ninh Bình, người đồng hành cùng đội bóng trong những ngày đầu của hành trình chuyên nghiệp hóa. Khoản tiền 1 tỷ đồng được rút ra chớp nhoáng không nằm trong chương trình tài trợ hay kế hoạch từ trước.

Đó là sự hào sảng rất tự nhiên của một người con xa quê trước chiến thắng ý nghĩa của đội bóng tỉnh nhà. Dù bận rộn với hàng tá dự án nghìn tỷ, song có lẽ với vị chủ tịch này, khoảnh khắc chia sẻ niềm vui giản dị giữa những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi trên sân bóng quê nhà chính là dấu ấn đẹp nhất của chuyến công tác.

Hành trình hơn 30 năm của ông Trần Văn Mười trên thương trường bắt đầu từ một thương hiệu phân bón nông nghiệp, bền bỉ cùng Five Star Group vươn tầm thành tập đoàn kinh tế đa ngành. Dấu ấn của ông và tập đoàn trải dài khắp đất nước với các đại dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng như Five Star Eco City hay tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey và Five Star Poseidon.