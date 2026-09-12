Đà Nẵng: Phụ huynh chen chúc đông nghẹt chờ mua sách giáo khoa

Các lối đi trong nhà sách chật như nêm. Ông Nguyễn Ba (phường Sơn Trà) cho hay suốt mấy tuần qua vợ chồng ông chạy khắp các nhà sách ở nhiều phường để tìm sách cho cháu. "Nghe Nhà sách Đà Nẵng có sách về nên vợ chồng tôi qua đây mấy lượt rồi, nhưng chỉ tìm được sách Bài tập tiếng Anh cho cháu lớp 1, còn cháu lớp 4 thì vẫn chưa đủ", ông nói.