Đà Nẵng: Phụ huynh chen chúc đông nghẹt chờ mua sách giáo khoa
Theo Thanh Hiền |
12-09-2026 - 13:05 PM |
Sống
"Chưa năm nào đi mua sách khổ sở như năm nay, tôi chạy hết mấy chục hiệu sách, suốt mấy tuần nay mà vẫn chưa đủ sách cho con dù đã lên lớp học cả tuần rồi", anh Minh Trường (phường Cẩm Lệ) mệt mỏi
Theo Thanh Hiền
Tiền phong
Theo Tiền phong
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