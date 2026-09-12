Công an rà soát giao dịch 485.000.000 đồng chuyển khoản của 1 lãnh đạo công ty ở Hà Nội

Ngày 8/9 vừa qua, Công an xã Thống nhất, TP Quảng Ninh đã hỗ trợ một trường hợp hoàn trả 485 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, tài khoản cá nhân của 1 cán bộ thuộc Phân trại số 2 - Trại giam Quảng Ninh đột nhiên nhận được số tiền 485 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy đây là giao dịch do người khác chuyển nhầm, đồng chí cán bộ đã chủ động đến trình báo Công an xã Thống Nhất để nhờ hỗ trợ xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thống Nhất đã khẩn trương vào cuộc, nhanh chóng rà soát dữ liệu và xác định người chuyển nhầm là đại diện Công ty TNHH Việt Thông (địa chỉ tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội). Đơn vị đã chủ động liên hệ, phối hợp với các bên hoàn tất thủ tục pháp lý và thực hiện trao trả lại toàn bộ số tiền cho phía doanh nghiệp.

Nhận lại tài sản an toàn, Công ty TNHH Việt Thông đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Thống Nhất và cán bộ Trại giam Quảng Ninh, trân trọng ghi nhận tinh thần trung thực, sự tận tụy "Vì nhân dân phục vụ" cùng quy trình xử lý nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng Công an. Hành động kịp thời này không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

Công an xã và Cán bộ phân trại số 2 Trại giam Quảng Ninh bàn giao tiền lại cho doanh nghiệp và thư cảm ơn. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Qua vụ việc trên, Công an xã Thống Nhất khuyến cáo người dân và các đơn vị, doanh nghiệp cần rà soát kỹ thông tin người thụ hưởng trước khi xác nhận chuyển tiền trực tuyến. Trường hợp xảy ra sự cố chuyển nhầm hoặc tài khoản đột ngột nhận được số tiền lạ không rõ nguồn gốc, cần chủ động trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý đúng quy định, tuyệt đối không tự ý rút tiền sử dụng hoặc chuyển trả theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại để phòng ngừa rủi ro lừa đảo.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Quảng Ninh