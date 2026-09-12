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Cảnh sát giải cứu người dân mắc kẹt trong thang máy tầng 7

| | Sống

Lực lượng cứu hộ giải cứu một người dân mắc kẹt trong thang máy ở tầng 7 ngôi nhà trên đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội).

Trước đó, ngày 11/9, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội nhận tin báo về sự cố thang máy tại nhà dân ở số 2 ngõ 81 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Sự cố khiến 1 người dân bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng điều động 1 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức phương án giải cứu.

Tại hiện trường, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định thang máy gặp sự cố đang dừng ở khu vực tầng 7, bên trong có 1 nạn nhân.

Nạn nhân mắc kẹt trong thang máy được đưa ra ngoài an toàn.

Nhận định tình hình khẩn cấp, chỉ huy cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng hội ý, đưa ra phương án tiếp cận và giải cứu tối ưu nhất.

Sau đó các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng máy banh thủy lực kết hợp cùng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, chèn tạo khoảng trống và mở cửa cabin thang máy.

Khoảng 15 phút sau, Cảnh sát PCCC&CNCH đã mở thành công cửa cabin, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Thời điểm được giải cứu, tình trạng sức khỏe và tinh thần của nạn nhân hoàn toàn ổn định.

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Theo Thanh Hà

Tiền phong

Từ Khóa:
giải cứu

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