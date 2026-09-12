Phát hiện nữ sinh 22 tuổi chưa tốt nghiệp đại học đã tiết kiệm được 1,8 tỷ đồng

Ở tuổi 22, nhiều sinh viên vẫn đang phụ thuộc vào gia đình cho các khoản sinh hoạt phí, trong khi một số khác bắt đầu làm thêm để có thêm tiền tiêu vặt. Nhưng Jess Laws, một nữ sinh tại Adelaide, Australia, đã có trong tay khoản tiền tiết kiệm lên tới 100.000 AUD, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng.

Điều đặc biệt là Laws vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Cô hiện theo học ngành Allied Health tại Adelaide University và đang sống cùng gia đình.

Câu chuyện về khoản tiền tiết kiệm của nữ sinh 22 tuổi được Adelaide Now đăng tải hồi tháng 1/2026, sau khi những chia sẻ về thói quen tài chính của cô thu hút sự chú ý trên TikTok.

Laws cho biết cô đã có thói quen tiết kiệm tiền từ khi còn nhỏ. Khi đó, thay vì chờ tiền tiêu vặt từ bố mẹ, cô thường chủ động nhận thêm việc nhà để kiếm tiền và đề nghị được nhận tiền mặt vào những dịp sinh nhật hay Giáng sinh.

Thói quen này tiếp tục được duy trì khi cô bước vào những năm trung học. Tuy nhiên, phải đến khoảng 18 tuổi, Laws mới bắt đầu thực sự nghiêm túc với việc tích lũy tiền. Từ đó, mục tiêu của cô không chỉ là có một khoản tiền dự phòng mà trở thành việc đều đặn dành tiền ra trước khi nghĩ đến chuyện chi tiêu.

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Laws cho rằng 10.000 AUD đầu tiên là khoản khó kiếm nhất. Khi đã đạt được cột mốc này, cô cảm thấy việc tiếp tục duy trì thói quen tiết kiệm trở nên dễ dàng hơn. Đến năm 22 tuổi, số tiền Laws tích lũy được đã chạm mốc 100.000 AUD. Con số này tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng, một khoản tiền đáng kể ngay cả với người đã đi làm nhiều năm, chứ chưa nói đến một sinh viên vẫn đang ngồi trên giảng đường.

Một điểm đáng chú ý trong câu chuyện của Laws là cô không hoàn toàn cắt bỏ những khoản chi cho bản thân để đạt được mục tiêu tiết kiệm. Nữ sinh này vẫn đi ăn uống, tham gia các hoạt động xã hội, đi xem hòa nhạc và đi du lịch. Thay vì cố gắng không tiêu tiền, cô tập trung vào việc lựa chọn những thứ thực sự muốn chi tiền.

Laws gọi cách tiếp cận của mình là sống tiết kiệm có chủ đích. Cô phân biệt việc tiết kiệm với việc chỉ mua những thứ rẻ nhất. Theo cô, một khoản chi hợp lý là khoản tiền được sử dụng cho thứ thực sự có giá trị đối với bản thân, thay vì mua sắm theo thói quen.

Một trong những cách giúp Laws giảm đáng kể chi phí là tự làm nhiều việc thay vì thuê người khác. Cô tự cắt tóc, tự làm móng và tự trang điểm thay vì thường xuyên chi tiền cho các dịch vụ này.

Laws cũng thừa nhận mình có một lợi thế mà không phải sinh viên nào cũng có. Cô đang sống cùng gia đình và không phải trả tiền thuê nhà. Đây là yếu tố quan trọng trong hành trình tiết kiệm của nữ sinh 22 tuổi, bởi tiền thuê nhà vốn là một trong những khoản chi lớn nhất đối với người trẻ sống độc lập.

Bản thân Laws cũng thừa nhận mình may mắn khi vẫn có thể sống cùng gia đình. Vì vậy, câu chuyện của cô không đơn giản là một công thức mà bất kỳ sinh viên nào cũng có thể áp dụng để đạt 100.000 AUD.

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Sau khi đạt 100.000 AUD, Laws chưa có ý định dừng lại. Mục tiêu tiếp theo của cô là tìm hiểu về đầu tư để khoản tiền đang có thể tiếp tục sinh lời trong tương lai.

Trước đó, phần lớn số tiền của cô vẫn được giữ dưới dạng tiền tiết kiệm. Laws cho biết cô muốn tìm hiểu kỹ hơn trước khi bắt đầu đầu tư và dự định chia sẻ quá trình này với những người theo dõi mình trên mạng xã hội. Mục tiêu dài hạn của nữ sinh 22 tuổi là đạt tự do tài chính, tạo ra những nguồn thu nhập thụ động đủ để cô có thể chủ động hơn về thời gian và lựa chọn công việc mình muốn làm.

Khi sinh viên cũng cần được học về tiền

Câu chuyện của Jess Laws cho thấy giáo dục tài chính có thể bắt đầu từ rất lâu trước khi một người nhận tháng lương đầu tiên.

Với học sinh, sinh viên, việc quản lý tiền không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khái niệm phức tạp về đầu tư hay chứng khoán. Những kỹ năng cơ bản như biết mình đang tiêu tiền vào đâu, phân biệt thứ mình cần với thứ mình muốn và dành lại một phần tiền cho mục tiêu dài hạn cũng là những bước đầu tiên.

Laws từng chia sẻ rằng cô muốn những người trẻ khác có thể tiếp cận với kiến thức tài chính sớm hơn, bởi đây không phải là nội dung mà cô được học một cách bài bản trong trường. Thực tế, một sinh viên chưa có thu nhập sẽ không thể áp dụng nguyên xi cách tiết kiệm của Laws. Nhưng câu chuyện của cô đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ, rằng nếu những kỹ năng về tiền bạc được học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, liệu người trẻ có thể chủ động hơn với tài chính của mình sau khi bước vào đời?

Với Laws, 100.000 AUD ở tuổi 22 có thể là một cột mốc cá nhân. Nhưng với những người trẻ khác, bài học đáng giá hơn có lẽ nằm ở việc hiểu mình đang có bao nhiêu tiền, đang sử dụng nó như thế nào và muốn cuộc sống của mình sẽ ra sao trong vài năm tới.

Theo Adelaidenow