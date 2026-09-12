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Cúi đầu ngủ lâu trên ô tô, người đàn ông 40 tuổi bị đột quỵ

| | Sống

Người đàn ông 40 tuổi đột quỵ sau chặng đường dài ngủ trên ô tô với đầu, cổ lệch và gập kéo dài, bác sĩ phát hiện lóc tách động mạch cảnh.

Nam bệnh nhân 40 tuổi được đưa vào Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu sau khi xuất hiện triệu chứng đột quỵ thiếu máu não cấp. Trước đó, người bệnh ngủ một chặng đường dài trên ô tô trong tư thế đầu và cổ bị lệch, gập kéo dài. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định người bệnh bị lóc tách động mạch cảnh.

Theo TS.BS Phùng Đình Thọ, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, lóc tách động mạch xảy ra khi cấu trúc thành mạch bị tổn thương, khiến máu đi vào bên trong thành mạch và tạo thành khối máu tụ.

Tổn thương này có thể gây đột quỵ theo hai cơ chế. Khối máu tụ trong thành mạch có thể làm hẹp hoặc tắc lòng động mạch, khiến lượng máu lên não suy giảm. Bên cạnh đó, tại vùng động mạch bị tổn thương có thể hình thành huyết khối. Nếu huyết khối bong ra, di chuyển theo dòng máu lên não và gây tắc mạch, người bệnh có thể xuất hiện đột quỵ thiếu máu não cấp.

Lóc tách động mạch vùng cổ, trong đó có động mạch cảnh và động mạch đốt sống, là nguyên nhân quan trọng gây đột quỵ ở người trẻ, có thể chiếm khoảng 25% các trường hợp đột quỵ thiếu máu não ở người dưới 50 tuổi.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh có thể xảy ra tự phát, nhưng trong một số trường hợp có liên quan đến chấn thương hoặc các tác động cơ học lên vùng cổ. Vì vậy, khi tiếp nhận người trẻ bị đột quỵ, bác sĩ cần khai thác kỹ những tình huống xảy ra trước khi khởi phát bệnh, như chấn thương vùng cổ, vận động cổ quá mức hoặc duy trì tư thế cổ bất thường trong thời gian dài.

Đau đầu, đau cổ bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo

Theo TS.BS Phùng Đình Thọ, lóc tách động mạch cảnh không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay bằng các triệu chứng điển hình của đột quỵ. Một số người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu tại chỗ trước hoặc cùng thời điểm với thiếu máu não.

Đáng chú ý là cơn đau đầu hoặc đau vùng cổ mới xuất hiện, khác với những cơn đau trước đây. Người bệnh cũng có thể xuất hiện hội chứng Horner với biểu hiện sụp mi nhẹ và co đồng tử cùng bên tổn thương.

Một dấu hiệu khác có thể gặp là ù tai theo nhịp mạch, khi người bệnh cảm nhận tiếng đập hoặc tiếng “vù” trong tai đồng nhịp với tim.

Khi tổn thương gây thiếu máu não, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, rối loạn thị giác hoặc các triệu chứng thần kinh xuất hiện đột ngột.

TS.BS Phùng Đình Thọ khuyến cáo khi ngủ hoặc di chuyển đường dài, người dân nên hạn chế duy trì đầu và cổ ở tư thế gập, xoay hoặc lệch quá mức trong thời gian kéo dài. Đồng thời, không nên tự ý bẻ, giật hoặc xoay cổ mạnh.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau đầu hoặc đau cổ mới, bất thường, nhất là sau chấn thương hoặc tác động lên vùng cổ, kèm các triệu chứng như méo miệng, nói khó, yếu hoặc tê tay chân, rối loạn thị giác..., người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ.

Theo Việt Linh/VTC News

VTC News

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