Bảo bối có công dụng thực tế nhất Doraemon

Trong số hàng nghìn bảo bối từng xuất hiện trong Doraemon, Cánh cửa thần kỳ có lẽ là món đồ quen thuộc đến mức nhiều người không còn nghĩ nó đặc biệt. Chỉ cần mở cửa, người sử dụng có thể bước tới gần như bất kỳ địa điểm nào mình muốn. Không cần ô tô, máy bay, tàu cao tốc hay mất hàng giờ di chuyển, khoảng cách gần như biến mất ngay sau một lần mở cửa.

Đặt trong thế giới truyện, đây chỉ là một trong những bảo bối thường xuyên được Doraemon sử dụng. Nhưng nếu mang nó ra khỏi trang truyện và đặt vào đời thực, Cánh cửa thần kỳ có thể trở thành một trong những phát minh hữu ích nhất từng tồn tại.

Không cần bay, không cần chạy, chỉ cần mở cửa là đến nơi

Công dụng của Cánh cửa thần kỳ đơn giản đến mức gần như không cần hướng dẫn. Người dùng chỉ cần mở cửa, nghĩ đến hoặc xác định địa điểm muốn tới rồi bước qua. Điều đáng nói là nó không chỉ giúp di chuyển nhanh hơn. Cánh cửa này gần như xóa bỏ hoàn toàn khái niệm khoảng cách.

Cánh cửa thần kỳ là một trong những bảo bối quen thuộc nhất của Doraemon, có khả năng rút ngắn mọi khoảng cách chỉ bằng một lần mở cửa

Từ nhà Nobita đến trường, từ Nhật Bản sang một quốc gia khác hay từ Trái Đất đến những địa điểm xa xôi, tất cả đều có thể được kết nối bằng một cánh cửa. Trong nhiều chuyến phiêu lưu, đây cũng là phương tiện giúp nhóm bạn nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm hoặc tiếp cận một địa điểm mà phương tiện thông thường không thể tới.

Nếu tồn tại ngoài đời, Cánh cửa thần kỳ có thể thay đổi hoàn toàn cách con người đi lại. Những chuyến công tác vài ngày có thể trở thành chuyến đi trong ngày. Việc sống ở một thành phố nhưng làm việc tại thành phố khác cũng không còn là vấn đề. Thậm chí chuyện đi học, đi khám bệnh hay thăm người thân ở cách xa hàng nghìn kilomet cũng trở nên đơn giản.

Nếu có thật, ngành giao thông gần như phải viết lại từ đầu

Hãy thử tưởng tượng một thế giới mà bất kỳ ai cũng có thể mở cửa và bước thẳng đến nơi mình muốn. Máy bay vẫn có thể cần thiết cho vận chuyển hàng hóa, nhưng nhu cầu di chuyển của hành khách sẽ giảm mạnh. Tàu cao tốc, ô tô đường dài, xe khách và nhiều loại phương tiện phục vụ việc đi lại cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Không chỉ giao thông, ngành du lịch và bất động sản cũng có thể thay đổi. Một người hoàn toàn có thể sống ở một nơi có chi phí thấp nhưng mỗi ngày đi làm ở một thành phố khác. Những địa điểm từng được xem là "quá xa" để đi trong ngày sẽ trở nên gần như ngay trước cửa nhà.

Ngay cả khái niệm trung tâm thành phố cũng có thể thay đổi. Nếu khoảng cách không còn là vấn đề, việc sống gần trường học, bệnh viện hay nơi làm việc không còn quan trọng như hiện tại.

Nếu tồn tại ngoài đời, Cánh cửa thần kỳ không chỉ giúp con người đi lại mà còn có thể làm thay đổi cách các thành phố được quy hoạch

Đây là bảo bối càng dùng trong đời thường càng thấy đáng giá

Điểm khiến Cánh cửa thần kỳ vượt qua nhiều bảo bối "bá đạo" khác chính là nó không cần một tình huống đặc biệt để phát huy tác dụng. Chong chóng tre rất hữu ích khi muốn bay, nhưng không phải lúc nào con người cũng cần bay. Khăn trùm thời gian có thể thay đổi trạng thái của đồ vật, nhưng việc sử dụng nó đi kèm nhiều giới hạn. Những bảo bối có sức mạnh lớn khác thường chỉ phát huy giá trị trong những tình huống cụ thể.

Còn Cánh cửa thần kỳ có thể được sử dụng mỗi ngày. Đi làm, đi học, đi mua đồ, gặp bạn bè, đi du lịch, đưa người thân đến bệnh viện hay đơn giản là về nhà lấy một món đồ bị bỏ quên đều có thể giải quyết bằng cùng một cách. Nó cũng không đòi hỏi người dùng phải học cách vận hành phức tạp. Một cánh cửa vốn là thứ quá quen thuộc với con người, và Doraemon chỉ biến nó thành một phương tiện xóa bỏ khoảng cách.

Nếu những bảo bối khác khiến người ta thích thú vì sức mạnh phi thường, Cánh cửa thần kỳ lại hấp dẫn ở chỗ nó giải quyết một nhu cầu rất bình thường nhưng tồn tại mỗi ngày. Đó là lý do món đồ này có thể đứng đầu danh sách những bảo bối có công dụng thực tế nhất Doraemon, dù bản thân nó chẳng cần phải biến ai thành siêu nhân hay thay đổi cả thế giới.