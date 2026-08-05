Lý do Nobita không thể thay thế trong Doraemon

Trong suốt hơn nửa thế kỷ kể từ khi ra mắt, Doraemon đã giới thiệu hàng trăm nhân vật với đủ kiểu tính cách và năng lực khác nhau. Có người học giỏi như Dekisugi, mạnh mẽ như Jaian, nhanh trí như Suneo hay dịu dàng như Shizuka... Nếu chỉ nhìn vào năng lực, hầu như ai trong số họ cũng nổi trội hơn Nobita.

Vậy tại sao Fujiko F. Fujio vẫn chọn một cậu bé hậu đậu, lười học và luôn đứng cuối lớp làm nhân vật trung tâm? Câu trả lời nằm ở chỗ Nobita sở hữu những phẩm chất mà không ai khác trong bộ truyện có thể thay thế.

Nobita luôn bị xem là cậu bé hậu đậu nhất nhóm bạn, nhưng cũng chính cậu là trung tâm của hầu hết các cuộc phiêu lưu trong Doraemon

Nobita là người khiến Doraemon có lý do tồn tại

Nếu Doraemon được gửi về quá khứ để giúp một cậu bé hoàn hảo, câu chuyện gần như sẽ kết thúc ngay từ chương đầu tiên.

Dekisugi học giỏi, lễ phép và có tương lai rộng mở. Shizuka sống ngăn nắp, biết tự lập. Jaian và Suneo tuy nhiều khuyết điểm nhưng đều đủ khả năng tự xoay xở theo cách của mình.

Chỉ có Nobita là người thực sự cần Doraemon.

Đó không đơn thuần là vì cậu học kém hay vụng về, mà bởi Nobita đại diện cho những con người luôn mắc sai lầm, luôn muốn làm tốt hơn nhưng không phải lúc nào cũng biết cách. Doraemon xuất hiện để đồng hành với Nobita. Và cũng thông qua cậu, độc giả thấy được ý nghĩa thật sự của việc giúp đỡ người khác: không phải thay họ sống, mà giúp họ trưởng thành.

Nếu thay Nobita bằng bất kỳ nhân vật nào khác, mối quan hệ giữa Doraemon và con người sẽ mất đi ý nghĩa cốt lõi.

Không ai trong nhóm giữ được lòng tốt như Nobita

Điều thú vị là Nobita thường xuyên ích kỷ khi sử dụng bảo bối, nhưng đến thời khắc quan trọng, cậu gần như luôn lựa chọn bảo vệ người khác. Trong nhiều tập truyện và đặc biệt là các phần phim điện ảnh, Nobita không ít lần chấp nhận mạo hiểm để cứu bạn bè, cứu động vật, thậm chí cứu cả những người từng đối đầu với mình.

Đó không phải lòng dũng cảm của một người mạnh, mà là lòng dũng cảm của một người rất sợ hãi nhưng vẫn quyết định bước tiếp. Fujiko F. Fujio nhiều lần để Nobita trở thành người đưa ra quyết định cuối cùng trong những tình huống sinh tử. Không phải vì cậu thông minh nhất, mà vì cậu có trái tim đủ nhân hậu để đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân.

Đó là điều ngay cả Doraemon cũng không thể thay thế.

Nobita là người duy nhất có thể gắn kết cả nhóm

Nhìn bề ngoài, nhóm bạn của Doraemon khá rời rạc: Jaian thường bắt nạt người khác, Suneo thích khoe khoang, Dekisugi hiếm khi tham gia các chuyến phiêu lưu, Shizuka có thể chơi với bất kỳ ai... Thế nhưng người khiến tất cả họ gặp nhau trong hầu hết các câu chuyện lại là Nobita.

Chính vì Nobita gặp rắc rối, Doraemon mới lấy bảo bối. Chính vì bảo bối gây ra sự cố, cả nhóm mới cùng tham gia giải quyết. Từ những tình huống rất đời thường, nhóm bạn bước vào các chuyến phiêu lưu xuyên thời gian, khám phá vũ trụ hay bảo vệ Trái Đất.

Có thể nói, Nobita là mắt xích khiến cả bộ truyện vận hành.

Không phải người mạnh nhất hay thông minh nhất, Nobita lại là nhân vật kết nối mọi thành viên trong nhóm qua hàng loạt chuyến phiêu lưu

Nobita đại diện cho phần "không hoàn hảo" của mỗi người

Một trong những lý do Doraemon sống bền bỉ suốt nhiều thập kỷ là vì độc giả dễ nhìn thấy chính mình trong Nobita.

Ít ai giống Dekisugi.

Không nhiều người mạnh mẽ như Jaian.

Cũng chẳng phải ai cũng giàu có như Suneo.

Nhưng hầu như ai cũng từng trì hoãn việc học, từng sợ bị điểm kém, từng bị bố mẹ mắng, từng ghen tị với người giỏi hơn mình hay từng mong có một "phép màu" giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng.

Nobita không đại diện cho hình mẫu lý tưởng. Cậu đại diện cho con người bình thường với đầy đủ điểm yếu, sai lầm và cả những lần vấp ngã. Chính điều đó khiến độc giả ở nhiều thế hệ vẫn tìm thấy mình trong nhân vật này.

Nhiều người từng thắc mắc vì sao Doraemon sở hữu hàng nghìn bảo bối nhưng vẫn không biến Nobita thành học sinh xuất sắc hay người hoàn hảo. Thực tế, đó có lẽ là lựa chọn có chủ đích của Fujiko F. Fujio.

Nếu Nobita trở nên hoàn hảo chỉ sau vài chiếc bảo bối, Doraemon sẽ chỉ còn là câu chuyện về những phép màu. Nhưng khi mỗi lần lạm dụng bảo bối đều dẫn đến hậu quả, và mỗi lần trưởng thành đều phải trả giá bằng trải nghiệm, bộ truyện lại gửi gắm một thông điệp khác, rằng không có con đường tắt để lớn lên.

Vì vậy, Nobita không cần trở thành người giỏi nhất. Cậu chỉ cần tiếp tục là chính mình, một cậu bé luôn mắc sai lầm nhưng chưa bao giờ từ bỏ cơ hội làm lại. Nobita không thể bị thay thế trong Doraemon. Không phải vì cậu xuất sắc hơn những người khác, mà vì chính sự không hoàn hảo của cậu đã tạo nên linh hồn của cả bộ truyện.