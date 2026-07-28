Vai trò thực sự của mẹ Jaian trong Doraemon

Trong khu phố nhỏ nơi nhóm bạn Nobita sinh sống, nếu Jaian là một "tay bạo chúa" hộ pháp khiến ai nấy đều phải kinh hãi mỗi khi chạm mặt thì mẹ của cậu - bà chủ tiệm tạp hóa Gouda lại là khắc tinh lớn nhất của gã khổng lồ này. Hình ảnh người mẹ với thân hình đồ sộ, xắn tay áo, tay cầm chổi đuổi đánh Jaian dọc các con phố hay lôi xềnh xệch cậu con trai về nhà làm việc đã trở thành một chi tiết gây cười kinh điển.

Đằng sau những trận đòn roi và tiếng la mắng vang động cả khu phố, cố họa sĩ Fujiko F. Fujio đã cài cắm ở nhân vật này những giá trị giáo dục vô cùng sâu sắc, biến bà thành một chiếc phanh kìm hãm sự bạo lực và là đại diện cho tính kỷ luật tuyệt đối.

Chiếc phanh bạo lực bảo vệ sự an toàn cho khu phố

Vai trò trực quan và quan trọng nhất của mẹ Jaian chính là lực lượng gìn giữ trật tự cho cả khu phố. Trong khi Jaian luôn dùng sức mạnh cơ bắp để trấn lột đồ chơi, bắt nạt bạn bè và ép mọi người chịu đựng những buổi hòa nhạc thảm họa thì mẹ cậu là người duy nhất có đủ uy quyền để trừng phạt và kìm hãm sự hung hãn đó.

Những trận đòn roi nghiêm khắc của mẹ Jaian chính là chiếc phanh kìm hãm sự bạo lực, giữ gìn trật tự cho cả khu phố

Chỉ cần một tiếng gầm của mẹ hay sự xuất hiện bất ngờ của bà ở bãi đất trống, Jaian ngay lập tức phải trả lại đồ đã trấn lột, cúi đầu xin lỗi bạn bè và ngoan ngoãn chấp hành hình phạt. Nếu không có sự hiện diện của người mẹ nghiêm khắc này, sự bạo lực của Jaian sẽ không có ranh giới kiểm soát, vô tình biến môi trường sống của những đứa trẻ thành một nơi đầy áp lực và sợ hãi.

Biểu tượng của sự công bằng và tinh thần trách nhiệm không dung túng

Không giống như một số phụ huynh có xu hướng bao che hay nuông chiều sai lầm của con cái, mẹ Jaian là hình mẫu của một người mẹ vô cùng công bằng và giàu tính kỷ luật. Bà chưa bao giờ bênh vực Jaian chỉ vì cậu là con trai mình.

Mỗi khi nhận được phản ánh từ xóm giềng hay chứng kiến Jaian bắt nạt Nobita, bà luôn đứng về phía lẽ phải, trực tiếp xin lỗi nạn nhân và bắt Jaian phải tự chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình. Sự nghiêm khắc của bà không xuất phát từ sự ghét bỏ, mà đến từ mong muốn gọt dũa một đứa trẻ thừa năng lượng và bộc phát như Jaian đi vào khuôn khổ, giúp cậu hiểu rằng sức mạnh cơ bắp không thể đứng trên lẽ phải và sự tôn trọng cộng đồng.

Đằng sau vẻ ngoài gai góc, sự công bằng và lòng nhân ái của người mẹ đã nuôi dưỡng nên một Jaian biết trọng nghĩa khí và hết lòng vì gia đình

Tấm gương về sự lao động chân chính và lòng nhân ái ẩn giấu

Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ, mẹ Jaian đại diện cho tầng lớp lao động bình dân miệt mài gánh vác kinh tế gia đình. Bà không chỉ dạy con bằng đòn roi mà còn bằng việc bắt Jaian phải xắn tay áo phụ giúp việc nhà, đi giao hàng cho khách để hiểu được giá trị của lao động. Đằng sau vẻ ngoài thô ráp và đông đổng ấy là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình và vô cùng thương con.

Bà luôn tự hào khi Jaian biết chăm sóc em gái Jaiko, lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi con gặp nguy hiểm và sẵn sàng mở lòng giúp đỡ những xóm giềng gặp khó khăn. Chính sự giáo dục vừa nghiêm khắc vừa giàu tình thương của bà đã giúp Jaian, dù có nhiều tính xấu của tuổi thơ, vẫn giữ được bản chất trọng nghĩa khí, biết thương em và sẵn sàng xả thân vì đồng đội trong những cuộc phiêu lưu lớn.



