11 tuổi đã đứng sau những góc máy "đỉnh cao" của "ATVNCG 2026": Thành tích của cậu bé Gen Alpha khiến nhiều người nể phục

Giữa hàng trăm con người góp phần ghi lại những màn trình diễn mãn nhãn của các anh tài trong " Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" , có một thành viên đặc biệt khiến nhiều người bất ngờ khi biết tuổi thật. Đó là Nguyễn Phạm Tuấn Anh (hay còn gọi là Pon FPV, sinh năm 2015), cậu bé mới 11 tuổi nhưng đã là người trực tiếp điều khiển những cú máy FPV đầy tốc độ và cảm xúc.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chồng 2026)

Trong tập 4 vừa qua, màn trình diễn của "Nhà Vinh Quy Bái Tổ" những góc quay bám sát từng chuyển động của anh tài Jun Phạm trong tiết mục "Lý ngựa ô" khiến người xem vô cùng mãn nhãn. Ít ai biết rằng, phía sau những khung hình mượt mà ấy lại là đôi tay điều khiển FPV của một cậu bé mới 11 tuổi.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chồng 2026)

Với những người yêu công nghệ và bộ môn drone, Pon FPV không phải cái tên xa lạ. Dù còn rất nhỏ tuổi, Tuấn Anh đã sở hữu bảng thành tích đáng nể. Năm 2024, cậu trở thành nhà vô địch Ron Racing Việt Nam, đồng thời ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi xếp hạng 91 thế giới tại giải đấu ở Ả Rập Xê Út và đạt hạng 8 tại một giải đấu tổ chức ở Trung Quốc.

(Nguồn: Action TeamX)

Không chỉ thi đấu, cậu bé còn là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực quay phim FPV chuyên nghiệp. Tuấn Anh đã tham gia thực hiện các cảnh quay cho nhiều TVC quảng cáo, MV ca nhạc, phim điện ảnh cũng như các sự kiện thể thao lớn.

(Nguồn: @thanhnguyn0550)

Điều khiến nhiều người nể phục không chỉ là kỹ năng điều khiển drone điêu luyện mà còn là khả năng xử lý tình huống, phối hợp với ê-kíp sản xuất và đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các dự án chuyên nghiệp.

Góc máy quay bằng FPV do Tuấn Anh điều khiển. (Nguồn: @thanhnguyn0550)

Đằng sau những thước phim đẹp mắt là hàng giờ luyện tập, sự tập trung cao độ và niềm đam mê đặc biệt dành cho công nghệ. FPV (First Person View) là bộ môn đòi hỏi người điều khiển phải có phản xạ nhanh, khả năng định hướng không gian tốt cùng sự chính xác gần như tuyệt đối. Với một cậu bé mới 11 tuổi, việc có thể làm chủ kỹ thuật này ở trình độ thi đấu quốc tế đã là điều hiếm gặp, càng đáng chú ý hơn khi Tuấn Anh còn biến kỹ năng ấy thành công việc thực tế.

Trước đó, cậu bé Tuấn Anh cũng từng xuất hiện trong chương trình "Siêu tài năng nhí", nơi cậu giới thiệu về bộ môn drone FPV và chia sẻ hành trình chinh phục các giải đấu quốc tế. Hình ảnh một cậu bé tự tin nói về công nghệ, về những cuộc thi ở nước ngoài và những ước mơ lớn đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

(Nguồn: Siêu tài năng nhí)

Việc góp mặt trong ê-kíp sản xuất của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" tiếp tục là một dấu mốc đáng nhớ đối với cậu bé mới 11 tuổi. Không đứng dưới ánh đèn sân khấu hay xuất hiện với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, cậu bé chọn cách kể câu chuyện bằng những góc máy độc đáo, góp phần tạo nên cảm xúc cho mỗi tiết mục.

Ở tuổi 11, Tuấn Anh đã cho thấy một hình ảnh khác của thế hệ Gen Alpha Việt Nam: Yêu công nghệ, sẵn sàng theo đuổi những lĩnh vực mới mẻ và không ngại thử sức ở sân chơi quốc tế. Thành tích mà Tuấn Anh đạt được không chỉ đến từ năng khiếu mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ, sự đồng hành của gia đình và khát khao không ngừng chinh phục những giới hạn mới.

Từ những đường bay trên bầu trời, những khung hình tốc độ cao cho đến các giải đấu quốc tế hay sân khấu truyền hình hàng đầu, cậu bé 11 tuổi đang từng bước khẳng định dấu ấn của mình và truyền cảm hứng về một thế hệ người trẻ Việt Nam tự tin bước ra thế giới bằng chính tài năng và bản lĩnh.