Nhân vật bí ẩn nhất Doraemon

Doraemon là bộ truyện tranh kinh điển của Nhật Bản xoay quanh chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 được gửi về quá khứ để giúp đỡ cậu bé vụng về, học dốt Nobita. Sau hơn 50 năm ra mắt, Doraemon không chỉ có 5 nhân vật chính quen thuộc là Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian, Suneo mà còn sở hữu một "vũ trụ" hơn 200 nhân vật phụ.

Trong số đó, có những cái tên dù xuất hiện cực ít, thông tin cá nhân gần như bằng 0, nhưng lại khiến fan tò mò không kém gì dàn nhân vật chính. Dưới đây là những "ẩn số" bí ẩn nhất mà Doraemon từng xây dựng.

Dekisugi - "con nhà người ta" nhưng gia thế mù mờ suốt 50 năm

Nếu Nobita đại diện cho hình mẫu học sinh cá biệt thì Dekisugi chính là bản đối lập hoàn hảo: luôn giành điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra nhưng không hề kiêu căng, ngoại hình sáng sủa, thông minh, hiểu biết và còn giỏi cả nấu ăn. Cậu được xem là hình mẫu lý tưởng mà Shizuka được cho là xứng đôi hơn, khiến Nobita nhiều lần ghen tị ra mặt.

Dekisugi hiếm khi xuất hiện lâu trong mỗi tập truyện nhưng luôn để lại ấn tượng khó quên

Điều thú vị là dù rất nổi bật, Dekisugi lại gần như không có "đất diễn" trong mạch truyện chính. Cậu chỉ xuất hiện thoáng qua, đôi khi vài khung hình hoặc vài câu thoại, và gia đình, hoàn cảnh sống của cậu gần như không được nhắc tới.

Nhiều fan suy đoán Dekisugi xuất thân từ gia đình có thế lực nên ngay cả Jaian - kẻ vốn thích bắt nạt và bắt người khác nghe mình hát, cũng không bao giờ dám động đến cậu. Chính sự "im lặng" bất thường này khiến Dekisugi trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về bí ẩn trong Doraemon.

Bố của Jaian - người đàn ông chỉ được biết qua một chữ họ

Một cái tên khác thường xuyên được gọi là "ẩn số" của cả series chính là bố của Jaian. Suốt hàng chục năm, nhân vật này chỉ được biết đến qua họ Goda, sinh năm 1935 và gần như không có thêm thông tin nào khác được tiết lộ.

Điểm khiến ông trở nên đáng nhớ là trận đối đầu để đời với bố của Nobita. Theo nội dung truyện, nếu không nhờ bảo bối của Doraemon can thiệp thì rất khó nói ai sẽ thắng ai trong trận đấu ấy, bởi ông Goda vốn nổi tiếng khỏe mạnh không kém con trai mình.

Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài lần, bố của Jaian vẫn đủ sức trở thành một trong những "ẩn số" lớn nhất vũ trụ Doraemon

Thế nhưng ngoài khoảnh khắc hiếm hoi đó, ông gần như "vô hình" trong suốt bộ truyện - luôn bận rộn, luôn vắng nhà. Và chính sự vắng mặt liên tục ấy, thay vì khiến nhân vật bị lãng quên, lại vô tình biến ông thành một trong những hình tượng gây tò mò nhất: một người cha thật sự tồn tại nhưng gần như không ai từng thấy rõ.

Ông chú Koike - người hàng xóm quen mặt nhưng chẳng ai biết gốc gác

Ít nổi tiếng hơn hai cái tên trên nhưng cũng gây "ám ảnh" không kém với fan lâu năm là ông chú tên Koike - người đàn ông tóc xoăn, gương mặt khắc khổ, hay xuất hiện trong tư thế... ăn mì gói. Koike có một vợ và một con, cả ba đều mang khuôn mặt giống nhau như đúc và đều có chung sở thích ăn mì gói, chi tiết được cho là ngầm ám chỉ việc ông thất nghiệp, quanh năm ở nhà.

Ông chú Koike bí ẩn trong truyện

Thú vị hơn, đây vốn là nhân vật "mượn" từ một bộ truyện khác của chính Fujiko Fujio, sau đó do nhầm lẫn trong quá trình sáng tác mà trở thành một gương mặt quen thuộc trong Doraemon. Xuất hiện nhiều đến mức khán giả nào cũng nhận ra, nhưng lai lịch thật sự của Koike thì gần như không ai nắm rõ - đúng nghĩa "quen mặt lạ lòng".

Nhìn lại, cái hay của Doraemon nằm ở chỗ ngay cả những nhân vật phụ ít đất diễn nhất cũng được cài cắm đủ chi tiết để khơi gợi trí tưởng tượng của người đọc suốt hàng chục năm. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến bộ truyện tranh này vẫn còn sức hút cho đến tận bây giờ.