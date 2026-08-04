Con trai đi sinh nhật cậu bạn cùng lớp, vì 1 hành động mà ngày hôm sau người mẹ bị hội phụ huynh chặn phương thức liên lạc

Nhiều cha mẹ luôn cho rằng khi con còn nhỏ, những nết xấu như nghịch ngợm, thích chiếm lợi hay thích so kè chỉ là chuyện vặt, lớn lên tự khắc sẽ ngoan. Thế nhưng, trải nghiệm xương máu của một người mẹ ở Trung Quốc dưới đây sẽ cho thấy: Nếu không kịp thời uốn nắn những tật xấu nho nhỏ từ bé, hậu quả để lại sẽ là thảm họa không thể cứu vãn.

Lời kể của người mẹ:

Cách đây không lâu, bạn học cùng lớp của con tôi tổ chức sinh nhật. Gia đình cậu bé này rất điều kiện và chỉ mời một vài bạn thân thiết, không có con tôi. Biết nhà bạn giàu nên con tôi rất muốn làm quen. Về nhà, thằng bé khóc lóc, ăn vạ trên sàn nhà, đòi bằng được đi dự tiệc.

Vì chiều con, tôi đã liên tục nhắc tên phụ huynh kia trong nhóm chat của lớp để xin cho con tham gia. Mặc dù họ phớt lờ để từ chối khéo, tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi kết bạn WeChat riêng, kiên trì năn nỉ, bày tỏ khao khát của con mình. Cuối cùng, vì nể mặt và không thể từ chối được nữa, họ đành miễn cưỡng đồng ý.

Ngày diễn ra buổi tiệc, tôi đưa con ăn mặc chỉn chu đến tận cửa, xác nhận con đã vào nhà rồi mới rời đi.

Hành vi bồng bột và sự bao che sai lầm

Tối hôm đó, mẹ của bạn học nhắn tin riêng cho tôi với thái độ vô cùng ngán ngẩm, báo rằng chiếc tai nghe Bluetooth mới tinh trong nhà đã "không cánh mà bay".

Khi check lại camera, họ phát hiện lúc buổi tiệc sắp kết thúc, con tôi đã chủ động đề nghị giúp chủ nhà đi đổ rác. Thằng bé lén nhét chiếc tai nghe vào túi rác rồi xách ra ngoài. Ngay sau đó, con xách luôn túi rác về nhà và bới ra lấy chiếc tai nghe.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sina)

Cho rằng chiếc tai nghe lấy từ thùng rác đã bẩn, tôi lên mạng mua một chiếc mới mang trả. Tuy nhiên, phụ huynh kia không chấp nhận và yêu cầu mua đúng loại ban đầu. Lúc này, tôi lại nghĩ đối phương khinh gia cảnh nhà mình kém cỏi nên cố tình xé ra to, gây khó dễ.

Tôi tìm đến tận trường, công khai bào chữa cho con trước mặt cô giáo. Tôi liên tục nhấn mạnh cháu chỉ nghịch ngợm, tò mò máy móc chứ hoàn toàn không phải trộm cắp hay có vấn đề về đạo đức. Sự vô lý và dai dẳng của tôi đã biến một lỗi sai về phẩm chất của đứa trẻ thành một cuộc tranh chấp om sòm cả lớp.

Cái giá phải trả

Hành động này đã chọc giận phụ huynh bạn học và khiến toàn bộ cha mẹ trong lớp thất vọng tột cùng. Mọi người đều cho rằng tôi không chỉ dung túng cho hành vi lấy đồ của người khác mà khi sai còn không chịu nhận, cãi chày cãi cối, hoàn toàn thiếu giáo dục cơ bản.

Lần lượt từng phụ huynh âm thầm chặn WeChat của tôi. Các hoạt động chung hay sự kiện tương trợ của lớp từ đó về sau không bao giờ có mặt hai mẹ con tôi nữa. Cuối cùng, để giữ nếp sống chung cho tập thể, Hiệu trưởng đã đành phải khuyên tôi nên nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho con.

Khi câu chuyện của người mẹ này được chia sẻ, không ít bậc phụ huynh đọc xong phải lắc đầu ngán ngẩm. Một bữa tiệc sinh nhật đã khiến mẹ bị cả lớp tẩy chay, con bị nhà trường khuyên nghỉ học! Suy cho cùng, lỗi lầm lớn nhất nằm ở chính người mẹ.

Làm cha mẹ, đừng chỉ chăm chăm vào điểm số. Cần dạy con quy tắc vàng: Cái gì không phải của mình thì tuyệt đối không được chạm vào. Chúng ta cần thẳng thắn, không dung túng lỗi sai của con. Nhặt hay làm hỏng đồ của người khác thì phải chủ động xin lỗi và bồi thường.

Và cuối cùng, đừng cố tình bênh vực con cái trước bằng chứng đã rõ rành rành. Điều này chỉ khiến con bạn không nhận thức được hậu quả hành vi của mình mà thôi...

(Nguồn: Sina)