Đang viral cô gái thiên tài có IQ cao hơn Einstein, 22 tuổi là giáo sư: Xinh đẹp giỏi giang nhưng không ai khen nổi

Sau thời gian dài được nhắc đến nhờ quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi tiếng, Bạn Gái Thiên Tài (Genius Girlfriend) cuối cùng cũng chính thức lên sóng. Ngay từ tập đầu, bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội nhờ mô-típ học đường pha ngôn tình cùng thiết lập nữ cường - nam cường đáng mong chờ. Thế nhưng, thay vì phát cuồng trước nữ chính Lâm Tri Hạ như kỳ vọng, thiết lập nhân vật được "buff" quá đà cộng thêm diễn xuất và tạo hình của Điền Hi Vi đang khiến bộ phim nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Sau tập 1, có thể thấy kịch bản phim đang cố tình lý tưởng hóa năng lực của Lâm Tri Hạ một cách quá lố. Cụ thể, về chỉ số IQ, Lâm Tri Hạ được giới thiệu sở hữu IQ chạm mốc 174, trong khi Einstein dưới 170. Về khả năng đọc hiểu, mới 10 tuổi cô đã đọc thông viết thạo cuốn Lược Sử Thời Gian , còn Einstein đến năm 13 tuổi mới tiếp xúc với sách triết học. Về định hướng tương lai, ngay từ năm 9 tuổi cô đã xác định được con đường nghiên cứu khoa học của đời mình, trong khi Einstein 17 tuổi mới bước chân vào đại học. Cuối cùng là về học vị, ở tuổi 22, Lâm Tri Hạ đã lấy bằng tiến sĩ và trở thành giáo sư đại học trẻ nhất, vượt xa mốc tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi của Einstein. Đó là chưa kể dù có trí tuệ thiên tài, Lâm Tri Hạ lại mắc lỗi cơ bản trong phim là không biết nam châm cùng cực đẩy nhau.

Bên cạnh đó, tạo hình và nét diễn của nữ chính cũng nhận về những nhận xét chưa tích cực. Điền Hi Vi tiếp tục xuất hiện với kiểu tóc mái bằng quen thuộc. Trong bối cảnh học đường, việc nữ chính thường xuyên xõa tóc dài trong khi các bạn học khác đều cột tóc gọn gàng bị đánh giá là chưa phù hợp. Biểu cảm gương mặt của cô trong một số phân cảnh cũng bị nhận xét là còn đơ cứng như AI, thiếu sự linh hoạt và chưa toát ra được phong thái tự nhiên của một thiên tài.

Thêm vào đó, dù được giới thiệu là một học bá tài sắc vẹn toàn nhưng tính cách và hoàn cảnh của Lâm Tri Hạ lại bị biên kịch xây dựng khá mâu thuẫn. Việc một học sinh xuất sắc lại bị cả trường cô lập, đến mức đi thi không ai thèm lập đội chung bị đánh giá là khiên cưỡng so với đời thực. Khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi kịch bản ép nữ chính phải thua cuộc trong cuộc thi lớn chỉ để làm bàn đạp làm nổi bật nam chính và thúc đẩy tuyến tình cảm của hai người.

Những điểm bất hợp lý này đã khiến phần lớn người xem bày tỏ sự ngán ngẩm trước tư duy làm phim của đội ngũ biên kịch khi cho rằng họ thiếu trải nghiệm thực tế. Nhiều ý kiến thẳng thắn nhận định tác phẩm đang đi theo lối mòn của dòng phim mì ăn liền, mượn danh nghĩa đề tài thiên tài khoa học nhưng thực chất chỉ biến nhân vật thành công cụ phục vụ cho những tình tiết yêu đương thiếu tính logic. Và dù cố hướng nữ chính là một nữ cường, học bá thiên tài thì thay vì được vạn người mê, cách xây dựng nhân vật lại khiến không ai khen nổi nhân vật Lâm Tri Hạ cũng như chính diễn viên Điền Hi Vi.

Bình luận của netizen:

- Đấy là lỗ hổng mà tác giả chưa nhận ra, khổ tâm chứ xây nhân vật càng cao siêu thì tác giả cũng phải tìm hiểu nhiều mới làm cho người xem tin đó là đúng

- Điền Hi Vi diễn 1 - 2 phim thì thấy nổi bật, đáng yêu, linh động. Diễn nhiều thêm chút thì lộ ra mười phim như một. Vấn đề chung của khá nhiều người hiện nay

- Nếu gắn mác viễn tưởng thì còn bênh được

- Biết ngay là chủ đề thiên tài sẽ bị pressing mà

- Được khen diễn xuất mà sao 10 phim là đủ 10 toàn chê mắt vô hồn với với mái ngang thương hiệu

- Cái tôi để ý là cô này cứ để mãi kiểu tóc mái này từ hiện đại sang cổ trang, một màu dữ

Không chỉ nhân vật Lâm Tri Hạ, tạo hình của nam chính Giang Du Bạch do Hồ Nhất Thiên đảm nhận cũng gây tranh cãi. Dù nam diễn viên sở hữu ngoại hình sáng cùng chiều cao nổi bật, netizen vẫn cho rằng việc để một tài tử đã bước sang tuổi 33 khoác áo đồng phục học sinh vào vai thiếu niên 16 tuổi là sự lựa chọn chưa chuẩn xác. Dấu vết thời gian trên gương mặt cùng ánh mắt thiếu sự trẻ trung khiến người xem cảm thấy khiên cưỡng, làm giảm đi đáng kể cảm giác thanh xuân trong trẻo vốn có của thể loại phim này.

Mặc dù vậy, bộ phim hiện tại mới chỉ đi được những chặng đầu tiên và mọi nhận xét khen chê đều chỉ mang tính chất ban đầu. Nếu bỏ qua những điểm chưa hợp lý về mặt thiết lập logic hay tuổi tác của dàn diễn viên, nội dung tổng thể của tác phẩm vẫn được đánh giá là tương đối dễ tiếp cận, nhẹ nhàng và phù hợp với những ai yêu thích thể loại ngôn tình thanh xuân ngọt ngào.

Bạn Gái Thiên Tài tập trung khai thác hành trình gắn bó từ thời thanh mai trúc mã cho đến khi tiến vào lễ đường kết hôn của cặp đôi Lâm Tri Hạ và Giang Du Bạch. Quen biết nhau từ những năm tháng học trò ngây ngô, họ từng cùng nhau chia sẻ những áp lực học hành, cùng trải qua những rung động đầu đời nhưng rồi phải tạm thời lạc mất nhau trước những ngã rẽ của cuộc sống. Nhiều năm sau gặp lại, bằng tình cảm chân thành được gì giữ suốt một thập kỷ, hai nhân vật chính một lần nữa viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở, cùng nhau vượt qua thử thách để trưởng thành và gặt hái quả ngọt viên mãn.