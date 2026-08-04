Vì sao tủ lạnh không phải "kho chứa" vô thời hạn?

Nhiều người có thói quen để tái chế thức ăn thừa trong tủ lạnh rồi hâm nóng lại cho bữa ăn sau, nghĩ rằng cách làm này vừa tiết kiệm vừa an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu bảo quản không đúng cách hoặc để thực phẩm quá lâu, thói quen quen tưởng như vô hại này có thể âm thầm làm tăng nặng cho dạ dày và góp phần làm gia tăng cơ nguy mắc bệnh ung thư dạ dày về lâu dài.

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến, thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Theo các nghiên cứu y khoa, bệnh không chỉ liên quan đến yếu tố di truyền mà còn chịu tác động mạnh từ chế độ ăn uống, nhiễm khuẩn vi khuẩn Helicobacter pylori, thói quen sinh hoạt và cách bảo quản thực phẩm hằng ngày. Trong đó, ăn mặn, dùng nhiều thực phẩm muối chua, thức ăn chế biến sẵn và bảo quản thực phẩm không hợp lý đều là những điều yếu tố đáng lưu ý.

Một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều là hình thành nitrit trong thực phẩm để lâu dài. Khi một số loại thực phẩm, đặc biệt là rau lá xanh hoặc món muối chua, được lưu trữ trong thời gian dài, hàm lượng nitrit có thể tăng lên. Khi vào dạ dày, nitrit có thể kết hợp với các amin sinh ra từ quá trình phân giải protein để tạo thành nitrosamine - nhóm chất hợp chất được xem là có khả năng gây ung thư. Đây là lý do vì sao công việc sử dụng thực phẩm để lâu, nhất là những món đã qua bảo quản nhiều ngày, không nên xem nhẹ.

Tuy nhiên, cần xem vấn đề một cách đúng đắn. Bản thân tủ lạnh không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư dạ dày. Tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, chứ không thể phá vỡ hoàn toàn quá trình biến đổi thực phẩm nếu bảo quản sai cách. Nếu thức ăn được để quá lâu, để chung nhiều loại thực phẩm sống - chín, hoặc không được đậy kín, nguy cơ nhiễm khuẩn chéo sẽ tăng lên. Một số vi khuẩn có thể tồn tại trong môi trường nhiệt độ thấp và gây rối loạn tiêu hóa, viêm nhiễm vi rút kéo dài, từ đó gây ra viêm niêm mạc dạ dày theo thời gian.

Ngoài ra, thói quen ăn nhiều món muối chua, thực phẩm mặn hoặc thịt cá đông lạnh trong thời gian dài cũng không có lợi cho hệ tiêu hóa. Chế độ ăn nhiều muối có thể làm suy yếu lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày, dày dạ dày dễ bị tổn thương hơn. Điều đáng chú ý là khi yếu tố này kết hợp với nhiễm trùng H. pylori, nguy cơ ung thư dạ dày có thể tăng cao hơn đáng kể. Đây là lý do tại sao nhiều chuyên gia luôn nhấn mạnh kiểm soát đồng thời cả chế độ ăn và tình trạng nhiễm khuẩn dạ dày.

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Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là bảo vệ tủ lạnh. Không ít gia đình có thói quen dùng tủ lạnh như “kho chứa” mọi loại thực phẩm, từ thức ăn thừa, rau củ, thịt cá đến các loại nước sốt đã mở Sản phẩm từ lâu. Nếu không bảo vệ sinh thái kỳ kỳ, khuếch tán và ức chế có thể trở thành môi trường tích tụ vi khuẩn, hồng hào và mùi hôi. Khi đó, dù thực phẩm nhìn bên ngoài vẫn có vẻ bình thường, chất lượng bên trong đã suy giảm đáng kể. Việc hâm nóng lại cũng không thể bù đắp hoàn toàn cho những rủi ro này.

Để giảm nguy cơ ảnh hưởng tới dạ dày, cách làm an toàn nhất vẫn là ưu tiên thực phẩm tươi, ăn vừa đủ và hạn chế để qua nhiều bữa ăn. Nếu buộc phải bảo quản, thức ăn nên được chia nhỏ, bảo vệ trong hộp kín và dùng sớm nhất có thể. Thức ăn thừa chỉ nên được bảo quản trong thời gian ngắn, không nên coi tủ lạnh là nơi lưu trữ vô thời hạn. Với thực phẩm làm lạnh, cần chú ý thời gian bảo quản phù hợp và không nên tích trữ quá lâu chỉ vì lợi ích.

Khi hâm nóng, cần đảm bảo thức ăn được làm nóng kỹ thuật, tốt nhất là thành phần bên trong, để giảm nguy cơ vi khuẩn còn sót lại. Đồng thời, người dân cũng nên hình thành thói quen bảo vệ tủ lạnh định kỳ, sắp xếp thực phẩm khoa học và phân tách đồ sống với đồ chín. Đây là những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa.

Ung thư dạ dày không xuất hiện chỉ vì một bữa ăn hay một lần để quên thức ăn trong tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu thói quen này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, kết hợp với chế độ ăn nhiều muối, thực phẩm muối chua, nhiễm khuẩn H. pylori và lối sống thiếu khoa học, nguy cơ sẽ tăng lên theo thời gian. Vì vậy, thay vì nghĩ rằng tủ lạnh có thể “giải quyết” mọi vấn đề, điều quan trọng hơn là bảo quản thực phẩm đúng cách, ăn uống điều độ và chủ động xây dựng thói quen tốt cho dạ dày ngay từ hôm nay.

Theo Aboluowang