Lý do Suneo không thể thay thế trong Doraemon

Trong nhóm bạn của Doraemon, Suneo có lẽ là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất. Cậu là con nhà giàu, luôn thích khoe những món đồ mới, thường xuyên bắt nạt hoặc hùa theo Jaian để trêu chọc Nobita. So với Shizuka hiền lành, Dekisugi học giỏi hay Jaian mạnh mẽ, Suneo dường như chẳng có điểm gì nổi bật ngoài gia cảnh khá giả và tính cách có phần "đáng ghét".

Thế nhưng nếu thử tưởng tượng Doraemon không có Suneo, rất nhiều câu chuyện quen thuộc của tuổi thơ sẽ không thể diễn ra theo cách chúng ta từng biết. Đằng sau hình ảnh một cậu bé thích khoe khoang, Fujiko F. Fujio đã khéo léo xây dựng Suneo thành mảnh ghép giữ nhiều vai trò đặc biệt mà không nhân vật nào khác có thể thay thế.

Suneo thường bị nhớ đến với hình ảnh cậu bé thích khoe của và hay trêu chọc Nobita, nhưng vai trò của nhân vật này trong Doraemon lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài

Suneo là "ngòi nổ" khiến mọi cuộc phiêu lưu bắt đầu

Nếu để ý kỹ, rất nhiều câu chuyện trong Doraemon đều khởi nguồn từ một hành động rất quen thuộc của Suneo. Đó có thể là khoe món đồ chơi mới, khoe chuyến du lịch, khoe bộ sưu tập hiếm hay cố tình rủ Jaian và Shizuka đi chơi nhưng bỏ quên Nobita. Chính cảm giác tủi thân hoặc ghen tị của Nobita sau những lần ấy khiến cậu chạy về nhờ Doraemon lấy bảo bối giúp mình.

Từ một mâu thuẫn rất nhỏ giữa những đứa trẻ, hàng loạt chuyến phiêu lưu kỳ thú bắt đầu. Có tập cả nhóm du hành thời gian, có tập khám phá vũ trụ, có tập lại bước vào những thế giới hoàn toàn mới.

Ở góc độ xây dựng cốt truyện, Suneo chính là nhân vật tạo ra xung đột một cách tự nhiên nhất. Nếu không có cậu, Doraemon sẽ mất đi rất nhiều tình huống mở đầu quen thuộc.

Không chỉ vậy, Suneo còn mang đến màu sắc khác biệt cho nhóm bạn. Là cậu bé sinh ra trong gia đình giàu có, Suneo luôn có điều kiện tiếp cận những món đồ mới, những chuyến đi mới hay các trải nghiệm mà Nobita và Jaian không có. Chính sự khác biệt ấy khiến thế giới của Doraemon trở nên đa dạng hơn, đồng thời tạo ra vô số chất liệu để câu chuyện phát triển.

Không mạnh nhất, không giỏi nhất nhưng Suneo có điểm mạnh không ai thay thế

Nhiều người thường nghĩ Suneo chỉ biết dựa dẫm vào Jaian, gặp nguy hiểm là người đầu tiên muốn bỏ chạy. Thực tế, Fujiko F. Fujio chưa bao giờ xây dựng Suneo như một nhân vật vô dụng.

Suneo rất nhanh trí, có óc quan sát và khả năng thích nghi khá tốt. Trong không ít chuyến phiêu lưu, chính cậu là người phát hiện những chi tiết mà cả nhóm bỏ qua hoặc đưa ra ý tưởng giúp mọi người thoát khỏi tình huống khó khăn.

Bên cạnh đó, Suneo còn có vốn hiểu biết khá phong phú về đồ chơi, máy móc, mô hình và nhiều lĩnh vực mà cậu yêu thích. Những kiến thức tưởng như rất đời thường ấy nhiều lần lại trở thành mảnh ghép quan trọng giúp cả nhóm giải quyết vấn đề.

Suneo không phải người mạnh nhất như Jaian, cũng không có lòng dũng cảm đặc biệt như Nobita hay sự điềm tĩnh của Shizuka. Nhưng cậu mang đến cho nhóm một kiểu thông minh rất riêng, xuất phát từ khả năng quan sát, sự nhanh nhạy và kinh nghiệm sống.

Dù thường xuyên than vãn và sợ hãi, Suneo vẫn nhiều lần dùng sự nhanh trí, khả năng quan sát để giúp cả nhóm vượt qua khó khăn trong các chuyến phiêu lưu

Chính những khuyết điểm của Suneo mới khiến Doraemon trở nên chân thật

Nếu tất cả các nhân vật trong Doraemon đều tốt bụng, dũng cảm và vị tha, bộ truyện có lẽ sẽ thiếu đi rất nhiều cảm xúc. Suneo thích được người khác ngưỡng mộ. Cậu sĩ diện, hay khoe khoang và đôi khi khá ích kỷ. Nhưng đó cũng là những tính cách rất gần với tâm lý của nhiều đứa trẻ ngoài đời.

Điều khiến Suneo trở nên thú vị là dù nhiều lần mắc sai lầm, cậu vẫn không phải người xấu. Khi bạn bè thực sự gặp nguy hiểm, Suneo vẫn lựa chọn ở lại, cùng Doraemon, Nobita, Jaian và Shizuka vượt qua thử thách. Cậu có thể là người than vãn nhiều nhất, sợ hãi nhất, nhưng hiếm khi quay lưng với nhóm ở thời điểm quan trọng.

Có lẽ đó cũng là dụng ý của Fujiko F. Fujio khi xây dựng nhân vật này. Suneo không tồn tại để trở thành hình mẫu lý tưởng, mà để đại diện cho những đứa trẻ còn nhiều khuyết điểm nhưng vẫn có thể trưởng thành và trở thành một người bạn đáng tin cậy.

Nhìn bề ngoài, Suneo có thể là nhân vật khiến nhiều độc giả khó chịu nhất. Nhưng nhìn dưới góc độ của cả câu chuyện, cậu lại là người tạo ra những xung đột cần thiết, mang đến màu sắc khác biệt cho nhóm bạn và góp phần khiến tình bạn trong Doraemon trở nên chân thật hơn. Đó cũng chính là lý do Suneo không thể bị thay thế trong thế giới mà Fujiko F. Fujio đã tạo nên.