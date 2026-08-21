Mưa xối vào mặt, nước dâng tận cổ, du khách vẫn hào hứng bỏ 3 triệu trải nghiệm hình thức du lịch độc lạ

Điểm du lịch tạo ra gió mạnh 165 km/h, hàng trăm tấn nước

Theo South China Morning Post (SCMP) ngày 17/8, một loại hình du lịch trải nghiệm khác thường đang nhận được sự quan tâm tại Trung Quốc. Thay vì tìm đến những bãi biển, khu nghỉ dưỡng hay thắng cảnh nổi tiếng, một số du khách lại bỏ tiền để thử cảm giác đối mặt với thiên tai.

Địa điểm gây chú ý là Lvxing Base, trung tâm mô phỏng thảm họa nằm tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tại đây, người tham gia có thể trải nghiệm từ mưa bão, gió lớn cho tới lũ quét và ngập lụt đô thị trong những khu vực được thiết kế riêng.

Theo SCMP, vé dành cho người lớn có giá 899 nhân dân tệ, tương đương hơn 3 triệu đồng. Một gói dành cho gia đình có giá gần 5.000 nhân dân tệ, đi kèm thêm các hoạt động như huấn luyện sinh tồn ngoài thiên nhiên và cứu hộ dưới nước.

Trong khi đó, Reuters từng ghi nhận vào tháng 7/2026 rằng một khóa huấn luyện kéo dài một ngày tại trung tâm có giá 1.599 nhân dân tệ, cho thấy mức phí có thể thay đổi tùy chương trình và nội dung trải nghiệm.

Điểm đặc biệt của Lvxing Base nằm ở mức độ chân thực của các tình huống mô phỏng. Người tham gia không đơn thuần đứng quan sát mà trực tiếp bước vào môi trường được tạo ra giống một trận thiên tai.

Theo Reuters, khu mô phỏng bão có thể tạo sức gió lên tới 165 km/h kèm mưa như trút. Với sức gió này, người tham gia có thể gặp khó khăn ngay cả khi chỉ cố gắng đứng vững hoặc di chuyển về phía trước.

Ở một khu vực khác, hệ thống có khả năng giải phóng lượng nước lớn để tái hiện cảnh lũ từ vùng núi tràn xuống. Reuters cho biết một bài mô phỏng sử dụng tới 900 tấn nước, trong khi khu vực mô phỏng ngập lụt đô thị sử dụng khoảng 400 tấn nước.

Khung cảnh được dựng giống môi trường thành phố, trong đó người tham gia phải tìm cách di chuyển và thoát khỏi khu vực ngập. Mực nước ở một số tình huống có thể từ ngang đùi tới ngang vai.

Một nữ du khách có tên Xiaofei kể rằng cô lớn lên tại một thành phố ven biển nhưng trước đó chưa từng trực tiếp trải qua bão lũ. Trong bài tập mô phỏng ngập đô thị, nước tràn vào khu vực giống hầm gửi xe rồi nhanh chóng dâng lên tới cổ.

Trải nghiệm chân thực đến mức nữ du khách cho biết cảm giác sợ hãi khiến cô có lúc quên rằng mình chỉ đang tham gia một thảm họa giả định.

Để đảm bảo an toàn, trước khi tham gia, du khách được trang bị các thiết bị bảo hộ như đồ giữ nhiệt hoặc đồ chuyên dụng, mũ bảo hộ và được nhân viên hướng dẫn cách ứng phó trong từng tình huống.

Các huấn luyện viên cũng có mặt trong suốt quá trình trải nghiệm. Mục đích của chương trình không chỉ tạo cảm giác mạnh mà còn hướng dẫn người tham gia những kỹ năng như di chuyển trong nước lũ, tìm đường thoát hiểm và phản ứng khi gặp thời tiết cực đoan.

Hơn 160.000 người tìm tới trải nghiệm

Dù phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để chịu cảnh mưa xối xả, gió quật và nước dâng cao, mô hình này lại thu hút lượng người tham gia đáng kể.

Theo Reuters, Lvxing Base cho biết đã có hơn 160.000 lượt người tham gia các hoạt động mô phỏng và huấn luyện phòng chống thiên tai. Trung tâm còn dự kiến mở thêm 5 cơ sở tại Trung Quốc trong vòng ba năm, đồng thời bổ sung những tình huống liên quan đến hỏa hoạn và động đất.

Sức hút của loại hình này được cho là đến từ việc du khách có thể tiếp cận những tình huống nguy hiểm trong một môi trường đã được kiểm soát, vừa thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm mới lạ, vừa học kỹ năng sinh tồn.

Xu hướng này cũng đang được truyền thông Trung Quốc đặt trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ quan tâm tới các trải nghiệm liên quan đến thảm họa và môi trường khắc nghiệt. Tuy nhiên, Lvxing Base khác với những điểm "du lịch đen" truyền thống bởi thiên tai tại đây hoàn toàn được mô phỏng thay vì diễn ra tại một địa điểm từng xảy ra thảm họa thực tế.

Bên cạnh sự tò mò, mô hình cũng gây ra những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là cách thực tế để học kỹ năng ứng phó thiên tai, đặc biệt với những người chưa từng trải qua bão, lũ ngoài đời.

Ngược lại, cũng có ý kiến đặt câu hỏi liệu việc biến những cảnh tượng vốn gắn với mất mát và thảm họa thành một trải nghiệm trả phí có khiến người ta xem nhẹ những gì các nạn nhân thiên tai thực sự phải đối mặt.

Dù còn tranh luận, lượng người tham gia lên tới hơn 160.000 cho thấy những điểm du lịch kết hợp trải nghiệm cảm giác mạnh và kỹ năng sinh tồn đang tạo ra sức hút đáng kể với một bộ phận du khách tại Trung Quốc.

Theo South China Morning Post, Reuters, eHangzhou